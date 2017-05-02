|
Кириенко, Сивцов, Кошевой и Самойлов вошли в составы своих команд на «Джиро д’Италия»
03.05.2017 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
С 5 по 28 мая пройдет веломногодневка «Джиро д’Италия», которая станет сотой в истории. Команды объявили составы на гонку. В гонке примут участие 4 белоруса: Константин Сивцов (Bahrain-Merida), Василий Кириенко (Sky), Бронислав Самойлов (CCC Sprandi Polkowice) и Илья Кошевой (Wilier Triestina-Selle Italia).
«Газпром-РусВело» (Россия): Павел Брутт, Иван Савицкий, Сергей Лагутин, Сергей Фирсанов, Александр Фолифоров, Евгений Шалунов, Иван Ровный, Алексей Цатевич, Дмитрий Козончук.
Katusha-Alpecin (Швейцария): Ильнур Закарин, Максим Бельков, Жозе Гонсалвеш, Роберт Кишерловски, Павел Кочетков, Вячеслав Кузнецов, Альберто Лосада, Матвей Мамыкин, Анхель Висиозо.
«Астана» (Казахстан): Пейо Бильбао, Жандос Бижигитов, Дарио Катальдо, Йеспер Хансен, Танел Кангерт, Луис Леон Санчес, Паоло Тиралонго, Андрей Зейц.
AG2R (Франция): Жюльен Берар, Франсуа Бидар, Клемен Шеврье, Убер Дюпон, Бен Гастауэр, Александр Женье, Кентен Жареги, Маттео Монтагути, Доменико Поццовиво.
Bahrain-Merida (Бахрейн): Винченцо Нибали, Валерио Аньоли, Мануэле Боаро, Энрико Гаспаротто, Хавьер Морено, Франко Пеллицотти, Лука Пиберник, Константин Сивцов, Джованни Висконти.
Bardiani CSF (Италия): Винченцо Альбанезе, Симоне Андретта, Энрико Барбин, Никола Боем, Джулио Чикконе, Мирко Маестри, Стефано Пирацци, Лоренцо Рота, Никола Руффони.
BMC Racing Team (США): Роан Деннис, Сильвен Дилье, Бен Херманс, Мануэль Квинциато, Джой Росскопф, Мануэль Сенни, Дилан Тойнс, Тиджей Ван Гардерен, Франсиско Вентосо.
Bora-Hansgrohe (Германия): Сэм Беннетт, Маттео Пелуччи, Ян Барта, Чезаре Бенедетти, Патрик Конрад, Хосе Мендес, Грегор Мюльбергер, Лукас Постлбергер, Рудигер Зелиг.
Cannondale-Drapac (США): Давиде Формоло, Майк Вудс, Кристиан Корень, Алекс Хоус, Хью Карти, Джо Домбровски, Том-Йелте Слагтер, Пьерр Роллан, Давиде Виллелла.
CCC Sprandi Polkowice (Польша): Марчин Бялоблоцкий, Феликс Гроссшартнер, Ян Хирт, Лукаш Овсян, Мачей Патерски, Симоне Понци, Бронислав Самойлов, Михал Шлегель, Ян Тратник.
Dimension Data (ЮАР): Жак Янсе ван Ренсбург, Йоханн Ван Зиль, Райан Гиббонс, Игор Антон, Нэтан Хаас, Омар Фрайле, Даниэль Теклехайманот, Кристиан Сбаральи, Натнаэль Беране.
FDJ (Франция): Тобиас Людвигссон, Руди Молар, Вильям Бонне, Себастьен Райхенбах, Тибо Пино, Стив Морабито, Матье Ладанью, Жереми Руа, Бенуа Вогренар.
Lotto NL-Jumbo (Голландия): Стивен Крюйсвик, Энрико Баттальин, Виктор Кампернатс, Тван Кастеляйнс, Стеф Клемент, Маряйн Кайзер, Брам Танкинк, Юрген Ван Ден Брок, Йосе Ван Эмден.
Lotto-Soudal (Бельгия): Ларс Бак, Шон де Би, Яспер де Бюйст, Барт де Клерк, Андре Грайпель, Адам Хансен, Морено Хофланд, Томаш Марчински, Максим Монфор.
Movistar (Испания): Найро Кинтана, Андрей Амадор, Виннер Анакона, Даниэле Беннати, Виктор де ла Парте, Хосе Эррада, Горка Исагирре, Хосе Хоакин Рохас, Рори Сазерленд.
Orica-Scott (Австралия): Адам Йейтс, Александер Эдмондсон, Калеб Эван, Майкл Хепберн, Кристофер Йюль-Йенсен, Лука Мезгец, Рубен Пласа, Свейн Тафт, Карлос Верона.
Quick-Step Floors (Бельгия): Боб Юнгельс, Эрос Капекки, Лоренс де Плюс, Дрис Девенинс, Фернандо Гавирия, Ильйо Кейссе, Давиде Мартинелли, Максимилиано Ричезе, Питер Серри.
Sky (Великобритания): Микель Ланда, Герейнт Томас, Филип Деньян, Кенни Эллисонд, Михал Голаш, Себастьян Энао, Василий Кириенко, Сальваторе Пуччио, Диего Роза.
Sunweb (Германия): Вилко Кельдерман, Синдре Лунке, Том Дюмолин, Чед Хага, Фил Баухаус, Том Стемснайдер, Симон Гешке, Георг Прайдлер, Лауренс Тен Дам.
Trek-Segafredo (США): Бауке Моллема, Джакомо Ниццоло, Эудженио Алафаци, Жюльен Бернар, Лоран Дидье, Хесус Эрнандес, Мадс Петерсон, Петер Стетина, Яспер Стюйвен.
UAE Emirates (ОАЭ): Валерио Конти, Руи Кошта, Роберто Феррари, Марко Маркато, Саша Модоло, Матей Мохорич, Симоне Петильи, Ян Поланц, Эдуард Равази.
Wilier Triestina-Selle Italia (Италия): Филиппо Поззато, Жулен Амезкета, Мануэль Беллетти, Маттео Бусато, Эдуардо Годой, Илья Кошевой, Якуб Маречко, Даниэль Мартинес, Кристиан Родригес.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 5 по 28 мая пройдет веломногодневка «Джиро д’Италия», которая станет сотой в истории.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии