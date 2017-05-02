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Бригада Цинкевича обслужит матч «Крумкачы» – «Шахтер» и другие судейские назначения 6-го тура чемпионата Беларуси
03.05.2017 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Комиссия назначений департамента судейства и инспектирования АБФФ назвала судейский бригады на матчи 6-го тура чемпионата Беларуси.
Ислочь – Динамо Брест
5 мая, 18.00
Главный судья: Виктор Шимусик, помощники судьи: Антон Гусев, Иван Спургяш, резервный судья: Владимир Кузьмин, инспектор: Георгий Вербицкий.
Витебск – Городея
5 мая, 19.00
Главный судья: Денис Щербаков, помощники судьи: Дмитрий Жук, Сергей Гуща, резервный судья: Павел Яковенко, инспектор: Виктор Черник.
Славия – БАТЭ
6 мая, 17.00
Главный судья: Сергей Лобацевич, помощники судьи: Кирилл Пакулин, Юрий Хомченко, резервный судья: Виталий Кривчик, инспектор: Евгений Сережкин.
Слуцк – Минск
6 мая, 17.30
Главный судья: Алексей Кульбаков, помощники судьи: Андрей Гетиков, Антон Полуянов, резервный судья: Ярослав Комарицкий, инспектор: Михаил Архипов.
Динамо Минск – Гомель
6 мая, 18.00
Главный судья: Дмитрий Дмитриев, помощники судьи: Александр Вашкевич, Сергей Жардецкий, резервный судья: Валерий Голомзик, инспектор: Владимир Суховаров.
Крумкачы – Шахтер
7 мая, 15.30
Главный судья: Сергей Цинкевич, помощники судьи: Андрей Герасимук, Олег Маслянко, резервный судья: Владислав Голодухин, инспектор: Олег Чикун.
Нафтан – Торпедо-БелАЗ
7 мая, 17.00
Главный судья: Дмитрий Доля, помощники судьи: Сергей Гидревич, Сергей Фиринович, резервный судья: Евгений Соколовский, инспектор: Бронислав Ясинский.
Днепр – Неман
7 мая, 18.00
Главный судья: Владимир Ищенко, помощники судьи: Дмитрий Загорельский, Максим Комаровский, резервный судья: Николай Васько, инспектор: Александр Черник.
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Бригада Цинкевича обслужит матч «Крумкачы» – «Шахтер» и другие судейские назначения 6-го тура чемпионата Беларуси
Комиссия назначений департамента судейства и инспектирования АБФФ назвала судейский бригады на матчи 6-го тура чемпионата Беларуси.
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