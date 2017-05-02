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Бригада Цинкевича обслужит матч «Крумкачы» – «Шахтер» и другие судейские назначения 6-го тура чемпионата Беларуси

03.05.2017 17:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комиссия назначений департамента судейства и инспектирования АБФФ назвала судейский бригады на матчи 6-го тура чемпионата Беларуси.

Ислочь – Динамо Брест

5 мая, 18.00

Главный судья: Виктор Шимусик, помощники судьи: Антон Гусев, Иван Спургяш, резервный судья: Владимир Кузьмин, инспектор: Георгий Вербицкий.

Витебск – Городея

5 мая, 19.00

Главный судья: Денис Щербаков, помощники судьи: Дмитрий Жук, Сергей Гуща, резервный судья: Павел Яковенко, инспектор: Виктор Черник.

Славия – БАТЭ

6 мая, 17.00

Главный судья: Сергей Лобацевич, помощники судьи: Кирилл Пакулин, Юрий Хомченко, резервный судья: Виталий Кривчик, инспектор: Евгений Сережкин.

Слуцк – Минск

6 мая, 17.30

Главный судья: Алексей Кульбаков, помощники судьи: Андрей Гетиков, Антон Полуянов, резервный судья: Ярослав Комарицкий, инспектор: Михаил Архипов.

Динамо Минск – Гомель

6 мая, 18.00

Главный судья: Дмитрий Дмитриев, помощники судьи: Александр Вашкевич, Сергей Жардецкий, резервный судья: Валерий Голомзик, инспектор: Владимир Суховаров.

Крумкачы – Шахтер

7 мая, 15.30

Главный судья: Сергей Цинкевич, помощники судьи: Андрей Герасимук, Олег Маслянко, резервный судья: Владислав Голодухин, инспектор: Олег Чикун.

Нафтан – Торпедо-БелАЗ

7 мая, 17.00

Главный судья: Дмитрий Доля, помощники судьи: Сергей Гидревич, Сергей Фиринович, резервный судья: Евгений Соколовский, инспектор: Бронислав Ясинский.

Днепр – Неман

7 мая, 18.00

Главный судья: Владимир Ищенко, помощники судьи: Дмитрий Загорельский, Максим Комаровский, резервный судья: Николай Васько, инспектор: Александр Черник.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Комиссия назначений департамента судейства и инспектирования АБФФ назвала судейский бригады на матчи 6-го тура чемпионата Беларуси.

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