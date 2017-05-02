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Криштиану Роналду: «Я счастлив, удачлив, и я с этой планеты»

03.05.2017 19:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «Реала» Флорентино Перес вручил памятную футболку форварду Криштиану Роналду в честь 400 голов в составе мадридского клуба.

Роналду, оформивший хет-трик в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0), оценил свою игру.

«Мы на один шаг ближе к Кардиффу и рады этому. Матч был полон эмоций, команда была невероятна, а три гола сделали этот вечер особенным.

Чувствую себя очень хорошо. Я готовил себя для того, чтобы быть в хорошей форме на финише сезона. Конечно, нужно немного удачи. Я готовился, но и все сложилось – не только для меня, но и для команды.

Вот почему я говорю, что благодаря, как и всегда, самоотверженной и напряженной работе все происходит естественно. Я счастлив, удачлив, и я с этой планеты.

400 голов – это нечто особенное, это очень много, я этого не ожидал. Это плоды работы всей команды, моей работы, всех тех, кто работает в клубе, фанатов, которые всегда поддерживают нас.

Это дополнительная мотивация – всегда играть за цвета этого клуба. Я всем очень доволен и хочу постараться показать лучшее, на что способен, за годы моего контракта, хочу забивать голы, как и всегда, и помочь «Реалу» завоевать титулы», – сказал Роналду.

Криштиану Роналду: «Я счастлив, удачлив, и я с этой планеты»

Фото: официальный сайт «Реала»

 

 
 
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Президент «Реала» Флорентино Перес вручил памятную футболку форварду Криштиану Роналду в честь 400 голов в составе мадридского клуба.

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