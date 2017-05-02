|
Реконструкция стадиона «Динамо» Минск по состоянию на 3 мая
03.05.2017 19:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Появились фотографии стадиона «Динамо» Минск по состоянию на 3 мая.
Напомним, реставрация стадиона «Динамо» началась в 2012 году. В 2019 году там пройдет церемония открытия и часть соревнований II Европейских игр.
Фото:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Появились фотографии стадиона «Динамо» Минск по состоянию на 3 мая.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии