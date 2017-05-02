Председатель белорусской федерации плавания Элла Селицкая в разговоре с корреспондентом газеты «Прессбол» Сергеем Версоцким прокомментировала свое назначение .

- А что вы сами можете дать белорусскому плаванию? Чувствуете в себе потребность впрячься в этот пока еще не очень престижный воз, или это больше общественная нагрузка?

– Я пришла сюда с большим желанием помочь родному виду в развитии. Свадебным генералом точно не буду. Посмотрите, прошло всего несколько часов заседания, а сколько замечательных идей и предложений прозвучало. И насчет выделения в федерации специального куратора группы резерва, и насчет возрождения детской серии соревнований «Веселый дельфин».

Правильно здесь сказали про порочность системы натаскивания юных пловцов исключительно на «полтинники». Во времена Советского Союза я плавала в основном, стометровки на спине и баттерфляем, но в процессе подготовки обязательно ориентировались на стайерские дистанции, получая соответствующие нагрузку и объемы. А сейчас посмотришь на результаты чемпионата Беларуси на дистанциях 200 метров и больше — никакой критики не выдерживают, – сказала Селицкая.