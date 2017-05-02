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Элла Селицкая: «Пришла в федерацию плавания с большим желанием помочь родному виду в развитии. Свадебным генералом точно не буду»
03.05.2017 20:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель белорусской федерации плавания Элла Селицкая в разговоре с корреспондентом газеты «Прессбол» Сергеем Версоцким прокомментировала
- А что вы сами можете дать белорусскому плаванию? Чувствуете в себе потребность впрячься в этот пока еще не очень престижный воз, или это больше общественная нагрузка?
– Я пришла сюда с большим желанием помочь родному виду в развитии. Свадебным генералом точно не буду. Посмотрите, прошло всего несколько часов заседания, а сколько замечательных идей и предложений прозвучало. И насчет выделения в федерации специального куратора группы резерва, и насчет возрождения детской серии соревнований «Веселый дельфин».
Правильно здесь сказали про порочность системы натаскивания юных пловцов исключительно на «полтинники». Во времена Советского Союза я плавала в основном, стометровки на спине и баттерфляем, но в процессе подготовки обязательно ориентировались на стайерские дистанции, получая соответствующие нагрузку и объемы. А сейчас посмотришь на результаты чемпионата Беларуси на дистанциях 200 метров и больше — никакой критики не выдерживают, – сказала Селицкая.
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Элла Селицкая: «Пришла в федерацию плавания с большим желанием помочь родному виду в развитии. Свадебным генералом точно не буду»
Председатель белорусской федерации плавания Элла Селицкая в разговоре с корреспондентом газеты «Прессбол» Сергеем Версоцким прокомментировала свое назначение.
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