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ЧМ-2017. Французская полиция провела обыск членов тренерского штаба сборной Беларуси, а также нескольких хоккеистов

03.05.2017 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как стало известно Tribuna.com, полиция Франции провела обыск тренерского штаба сборной Беларуси, а также нескольких хоккеистов, в числе которых оказались Егор Шарангович и Андрей Костицын.

Сборная Беларуси на поезде после товарищеских матчей с хозяевами чемпионата мира переезжала из Бордо в Париж. По приезде все пассажиры поезда были отпущены, а полиция провела тщательный обыск багажа Дэйва Льюиса, Крэйга Вудкрофта и Олега Антоненко. Также процедуре обыска были подвергнуты Егор Шарангович и Андрей Костицын. Процедура заняла около получаса.

После того, как полицейским не удалось ничего найти, все были отпущены.

Подробности инцидента уточняются.

Напомним, что накануне Олимпийских игр в Рио французская полиция провела обыск в расположении сборной Беларуси по гребле, которая проводила тренировочный сбор во Франции. По результатам расследования сборная Беларуси была отстранена от участия в Олимпиаде. Позже белорусская сторона выиграла суд и была оправдана.

 
 
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Как стало известно Tribuna.com, полиция Франции провела обыск тренерского штаба сборной Беларуси, а также нескольких хоккеистов, в числе которых оказались Егор...

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