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ЧМ-2017. Французская полиция провела обыск членов тренерского штаба сборной Беларуси, а также нескольких хоккеистов
03.05.2017 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, полиция Франции провела обыск тренерского штаба сборной Беларуси, а также нескольких хоккеистов, в числе которых оказались Егор Шарангович и Андрей Костицын.
Сборная Беларуси на поезде после товарищеских матчей с хозяевами чемпионата мира переезжала из Бордо в Париж. По приезде все пассажиры поезда были отпущены, а полиция провела тщательный обыск багажа Дэйва Льюиса, Крэйга Вудкрофта и Олега Антоненко. Также процедуре обыска были подвергнуты Егор Шарангович и Андрей Костицын. Процедура заняла около получаса.
После того, как полицейским не удалось ничего найти, все были отпущены.
Подробности инцидента уточняются.
Напомним, что накануне Олимпийских игр в Рио французская полиция провела обыск в расположении сборной Беларуси по гребле, которая проводила тренировочный сбор во Франции. По результатам расследования сборная Беларуси была отстранена от участия в Олимпиаде. Позже белорусская сторона выиграла суд и была оправдана.
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ЧМ-2017. Французская полиция провела обыск членов тренерского штаба сборной Беларуси, а также нескольких хоккеистов
Как стало известно Tribuna.com, полиция Франции провела обыск тренерского штаба сборной Беларуси, а также нескольких хоккеистов, в числе которых оказались Егор...
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