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Сборная Беларуси заняла 15-е из место из 16-и в рейтинге участников Евробаскета по версии FIBA

03.05.2017 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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FIBA составила рейтинг сборных за 2017 год, которые примут участие в Евробаскете.

Беларусь занимает 15-е место в рейтинге из 16 команд.

«Сложно судить о состоянии нынешней сборной Беларуси. В их первоначальном составе присутствуют только игроки из восточноевропейских чемпионатов. Участие лидеров команды Олимпиады в Рио остается загадкой», – говорится в комментарии.

Отметим, что возглавляет рейтинг сборная Украины. В тройку входят также Испания и Россия.

Отмечается, что это субъективный рейтинг, который может не отражать реальную диспозицию сил.

 
 
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FIBA составила рейтинг сборных за 2017 год, которые примут участие в Евробаскете.

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