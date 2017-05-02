FIBA составила рейтинг сборных за 2017 год, которые примут участие в Евробаскете.

Беларусь занимает 15-е место в рейтинге из 16 команд.

«Сложно судить о состоянии нынешней сборной Беларуси. В их первоначальном составе присутствуют только игроки из восточноевропейских чемпионатов. Участие лидеров команды Олимпиады в Рио остается загадкой», – говорится в комментарии.

Отметим, что возглавляет рейтинг сборная Украины. В тройку входят также Испания и Россия.

Отмечается, что это субъективный рейтинг, который может не отражать реальную диспозицию сил.