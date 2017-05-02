|
Сборная Беларуси заняла 15-е из место из 16-и в рейтинге участников Евробаскета по версии FIBA
03.05.2017 21:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
FIBA составила рейтинг сборных за 2017 год, которые примут участие в Евробаскете.
Беларусь занимает 15-е место в рейтинге из 16 команд.
«Сложно судить о состоянии нынешней сборной Беларуси. В их первоначальном составе присутствуют только игроки из восточноевропейских чемпионатов. Участие лидеров команды Олимпиады в Рио остается загадкой», – говорится в комментарии.
Отметим, что возглавляет рейтинг сборная Украины. В тройку входят также Испания и Россия.
Отмечается, что это субъективный рейтинг, который может не отражать реальную диспозицию сил.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
FIBA составила рейтинг сборных за 2017 год, которые примут участие в Евробаскете.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии