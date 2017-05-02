Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко в материале, который вы сможете прочитать в свежем номере газеты, рассказал о грядущих грандиозных переменах в белорусском спорте.

«Как стало известно «ПБ», над национальными федерациями по олимпийским видам спорта навис туман скорых перемен. И не просто скорых — революционных. Как говорится, пристегните ремни.

Собственно, слухи о том ходили и раньше, то притихая, то усиливаясь — в такт ли тонкому намеку в кулуарах, или очередному смыслу между строк. Или даже реплике Александра Лукашенко в недавнем обращении к народу и парламенту: «В ближайшее время реформируем полностью федерации». И вот конкретика: на днях в офисах общественных объединений спортивной направленности получены письма из НОКа за подписью нового вице-президента Андрея Асташевича. В письмах этих — предписание провести внеочередные отчетно-выборные конференции, итогом которых станет смена на посту председателя. Время не терпит — нужно управиться до 19 мая...

Сказать, что в федерациях известия с улицы Радужной произвели эффект взорвавшейся гранаты, не будет сильным преувеличением. Высокая спортивная общественность впала в плохо скрываемое недоумение и глубокие размышления о смысле происходящего. Хотя модель намечающейся глобальной ротации как раз известна. Теперь за виды спорта будут отвечать не влиятельные персоны с государственными или иными портфелями — попросту говоря, люди с административным ресурсом, как сложилось в последние годы. Ожидается, что руководящие кресла в федерациях займут те, кто спорту не чужой. Иными словами — бывшие авторитетные спортсмены, знающие предмет изнутри.

Отчего все так происходит? Вопрос, конечно, интересный. Кто-то скоропалительно завздыхал: мол, ждите снижения финансирования. Многие связывают форсаж с необходимостью проведения Олимпийского собрания, где в свете спортивных неудач последнего времени курс на возрождение будут очерчивать уже новые менеджеры. Именно такую мотивацию лаконично подтвердила «ПБ» пресс-секретарь НОКа Анастасия Маринина: «В связи с проведением Олимпийского собрания федерациям рекомендовано в установленном порядке провести отчетно-выборные конференции».

Факт получения писем от НОКа «Прессболу» подтвердили в самых разных федерациях. Хоккейной, где председательствует Игорь Рачковский. Футбольной, где руководит Сергей Румас. Гандбольной — там главенствует Владимир Коноплев. Баскетбольной — там управляет Максим Рыженков. В федерации фристайла — там у руля Николай Снопков. В биатлонной федерации, где во главе Валерий Вакульчик. Не подтвердили, но и не опровергли — в теннисной, где успешен Александр Шакутин», – написал Кайко.