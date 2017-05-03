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Игорь Рачковский: «Могу только представить, что было бы, встречай мы так гостей ЧМ в Минске. Наверное, объявили бы турниру бойкот»

03.05.2017 23:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель ФХРБ Игорь Рачковский прокомментировал сегодняшний инцидент с обыском сборной Беларуси на парижском вокзале.

– Какая здесь может быть реакция, кроме возмущения? Могу только представить, что было бы, встреть мы так хотя бы одну команду из числа гостей чемпионата мира в Минске. Наверное, объявили бы турниру бойкот. Вообще же, не вдаваясь в конспирологию, все это очень смахивает на продолжение истории с нашими гребцами.

- Как намерена реагировать ФХРБ?

– Официальные письма по факту инцидента уже готовятся и будут направлены в Международную федерацию хоккея и организаторам чемпионата мира. Наш МИД и Минспорта уже уведомлены, белорусское посольство тоже в курсе событий. Будем ждать ответа и разъяснений. Прежде всего — от организаторов чемпионата.

- Но они-то могут быть и непричастны к произошедшему.

– Возможно. Уже выходили на связь с президентом национальной федерации хоккея Франции Люком Тардифом, с которым давно и плодотворно сотрудничаем. Он извинился и заверил, что был совершенно не в курсе событий.

Пока они ничего кроме недоумения и возмущения не вызывают. И надежды, что характер наших ребят этот инцидент только закалит, и они покажут на чемпионате все, на что способны, – сказал Рачковский.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель ФХРБ Игорь Рачковский прокомментировал сегодняшний инцидент с обыском сборной Беларуси на парижском вокзале.

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