МИНСК, 3 мая — Sputnik. Итальянский "Ювентус" одержал победу в выездном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против "Монако", сообщает Sputnik.

Поединок "Монако" — "Ювентус" состоялся в среду на стадионе "Луи II". Игра завершилась со счетом 0:2. Дубль в ворота хозяев оформил форвард туринского клуба Гонсало Игуаин (29-я и 59-я минуты). К слову, оба мяча аргентинец забил с передачи Дани Алвеса.

Интересно, что голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провел сотый матч в Лиге чемпионов. Итальянец не пропустил в шестой игре турнира подряд.

Ответная встреча команд состоится 9 мая в Турине.

Накануне первой полуфинальной паре "Реал" обыграл "Атлетико" со счетом 3:0 .