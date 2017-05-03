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"Ювентус" выиграл первый матч против "Монако" в 1/2 Лиги чемпионов

03.05.2017 23:33 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая — Sputnik. Итальянский "Ювентус" одержал победу в выездном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов против "Монако", сообщает Sputnik. 

Поединок "Монако" — "Ювентус" состоялся в среду на стадионе "Луи II". Игра завершилась со счетом 0:2. Дубль в ворота хозяев оформил форвард туринского клуба Гонсало Игуаин (29-я и 59-я минуты). К слову, оба мяча аргентинец забил с передачи Дани Алвеса. 

Интересно, что голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провел сотый матч в Лиге чемпионов. Итальянец не пропустил в шестой игре турнира подряд.

Ответная встреча команд состоится 9 мая в Турине.    

Накануне первой полуфинальной паре "Реал" обыграл "Атлетико" со счетом 3:0.

 
Теги: Минск
 
 
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Футболисты "Монако" потерпели первое домашнее поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

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