МИНСК, 3 мая – Sputnik. Федерация хоккея Беларуси приняла дисциплинарные решения в отношении руководства и игроков юношеской хоккейной команды "Брест" за драку на турнире в Словакии, сообщили Sputnik в пресс-службе федерации.

Массовая драка между хоккеистами "Бреста" и "Кошице" произошла 17 апреля на пасхальном юниорском турнире Easter cup 2017 для игроков не старше 16 лет. В потасовку оказались втянуты даже судьи .

"Дисциплинарный комитет постановил за неудовлетворительную воспитательную работу с командой дисквалифицировать с отстранением от руководства до 1 января 2018 года тренера преподавателя Василия Хевука", – сказали в пресс-службе.

Кроме того, условная дисквалификация была применена к шести игрокам клуба, участвовавшим в драке в Словакии.