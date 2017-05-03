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ФХРБ наказал тренера и игроков ХК "Брест" за драку на матче в Словакии
03.05.2017 21:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая – Sputnik. Федерация хоккея Беларуси приняла дисциплинарные решения в отношении руководства и игроков юношеской хоккейной команды "Брест" за драку на турнире в Словакии, сообщили Sputnik в пресс-службе федерации.
© Sputnik/ Максим Костьян
Массовая драка между хоккеистами "Бреста" и "Кошице" произошла 17 апреля на пасхальном юниорском турнире Easter cup 2017 для игроков не старше 16 лет. В потасовку
"Дисциплинарный комитет постановил за неудовлетворительную воспитательную работу с командой дисквалифицировать с отстранением от руководства до 1 января 2018 года тренера преподавателя Василия Хевука", – сказали в пресс-службе.
Кроме того, условная дисквалификация была применена к шести игрокам клуба, участвовавшим в драке в Словакии.
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Драка произошла 17 апреля на пасхальном юниорском турнире Easter cup 2017, в потасовку оказались втянуты даже судьи.
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