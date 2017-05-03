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"Император Рима" Тотти завершит карьеру футболиста в конце сезона

03.05.2017 20:16 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая — Sputnik. Капитан итальянского футбольного клуба "Рома" Франческо Тотти завершит карьеру в конце сезона, заявил спортивный директор "волков" Рамон Мончи.

"Император Рима" Тотти завершит карьеру футболиста в конце сезона
© AFP/ Christof Stache
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Контракт итальянца с клубом истекает в конце июня этого года. В марте в СМИ сообщалось, что Тотти получил предложение стать директором "Ромы" по окончании карьеры.

"Что до Тотти, я уже знаю, что у него есть соглашение с клубом о том, что это будет его последний год в качестве игрока", — приводит слова Мончи Football Italia.

Он отметил, что после завершения спортивной карьеры 40-летний Тотти займет должность директора. "Тотти является олицетворением "Ромы", я надеюсь узнать хотя бы один процент того, что знает он", — продолжил Мончи.

В текущем сезоне форвард провел в составе столичной команды 25 матчей и отличился тремя забитыми мячами.

Напомним, Тотти пришел в "Рому" в 1989 году, когда ему было 13 лет. Его дебютный матч за основную команду состоялся в 1993 году. В общей сложности Тотти выходил на поле в составе "Ромы" более 783 раз и забил 306 голов. Вместе с командой он становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе сборной Италии в 2006 году Тотти стал чемпионом мира.

 
Теги: Минск
 
 
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