МИНСК, 3 мая — Sputnik. Капитан итальянского футбольного клуба "Рома" Франческо Тотти завершит карьеру в конце сезона, заявил спортивный директор "волков" Рамон Мончи.



© AFP/ Christof Stache Еще один футболист "Баварии" летом завершит карьеру

Контракт итальянца с клубом истекает в конце июня этого года. В марте в СМИ сообщалось, что Тотти получил предложение стать директором "Ромы" по окончании карьеры.

"Что до Тотти, я уже знаю, что у него есть соглашение с клубом о том, что это будет его последний год в качестве игрока", — приводит слова Мончи Football Italia .

Он отметил, что после завершения спортивной карьеры 40-летний Тотти займет должность директора. "Тотти является олицетворением "Ромы", я надеюсь узнать хотя бы один процент того, что знает он", — продолжил Мончи.

В текущем сезоне форвард провел в составе столичной команды 25 матчей и отличился тремя забитыми мячами.

Напомним, Тотти пришел в "Рому" в 1989 году, когда ему было 13 лет. Его дебютный матч за основную команду состоялся в 1993 году. В общей сложности Тотти выходил на поле в составе "Ромы" более 783 раз и забил 306 голов. Вместе с командой он становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе сборной Италии в 2006 году Тотти стал чемпионом мира.