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"Император Рима" Тотти завершит карьеру футболиста в конце сезона
03.05.2017 20:16 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая — Sputnik. Капитан итальянского футбольного клуба "Рома" Франческо Тотти завершит карьеру в конце сезона, заявил спортивный директор "волков" Рамон Мончи.
© AFP/ Christof Stache
Контракт итальянца с клубом истекает в конце июня этого года. В марте в СМИ сообщалось, что Тотти получил предложение стать директором "Ромы" по окончании карьеры.
"Что до Тотти, я уже знаю, что у него есть соглашение с клубом о том, что это будет его последний год в качестве игрока", — приводит слова Мончи
Он отметил, что после завершения спортивной карьеры 40-летний Тотти займет должность директора. "Тотти является олицетворением "Ромы", я надеюсь узнать хотя бы один процент того, что знает он", — продолжил Мончи.
В текущем сезоне форвард провел в составе столичной команды 25 матчей и отличился тремя забитыми мячами.
Напомним, Тотти пришел в "Рому" в 1989 году, когда ему было 13 лет. Его дебютный матч за основную команду состоялся в 1993 году. В общей сложности Тотти выходил на поле в составе "Ромы" более 783 раз и забил 306 голов. Вместе с командой он становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе сборной Италии в 2006 году Тотти стал чемпионом мира.
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Свой последний матч за "Рому" в чемпионате Италии Тотти проведет 28 мая против "Дженоа".
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