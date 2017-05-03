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Футболисты "Ювентуса" благодаря дублю Игуаина победили "Монако" в полуфинале Лиги чемпионов

03.05.2017 23:42 — Новости Спорта | БелТА  
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Футболисты "Ювентуса" благодаря дублю Игуаина победили "Монако" в полуфинале Лиги чемпионов
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский "Ювентус" обыграл "Монако" в гостевом полуфинальном матче Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.Хозяева поля - футболисты "Монако" начали встречу активно, но их атаки не были опасными для ворот многоопытного Джанлуиджи Буффона. Чемпионы Италии отлично организовали оборону, сделав ставку на контратаки, и на 29-й минуте встречи молниеносный контрвыпад принес успех "Ювентусу". Эффектную комбинацию с участием Пауло Дибалы и Даниэла Алвеса точным ударом завершил Гонсало Игуаин. После пропущенного мяча хозяева продолжали атаковать, но снова безуспешно. Во втором тайме работы у Буффона прибавилось, но он и партнеры спокойно отразили все угрозы. А на исходе часа игры очередная трехходовка Дибала - Алвес - Игуаин завершилась вторым голом аргентинского форварда - 2:0, и "Ювентус" почти обеспечил себе путевку в финал. Ответная полуфинальная встреча состоится в Турине 9 мая.Днем позже, 10 мая, свой второй полуфинальный поединок проведут два представителя испанской столицы - "Реал" и "Атлетико". Их первая игра на поле "Сантьяго Бернабеу" завершилась крупной викторией действующего победителя чемпионской Лиги "Реала" - 3:0, причем все мячи в активе Криштиану Роналду.Финал Лиги чемпионов состоится 3 июня в Кардиффе.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Хозяева поля - футболисты "Монако" начали встречу активно, но их атаки не были опасными для ворот многоопытного Джанлуиджи Буффона.

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