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Амстердамский "Аякс" крупно победил "Лион" в первом полуфинале футбольной Лиги Европы

03.05.2017 21:43 — Новости Спорта | БелТА  
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Футболисты "Аякса" ликуют. Фото ФК "Аякс"
Футболисты "Аякса" ликуют. Фото ФК "Аякс"
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты амстердамского "Аякса" добились крупной победы над "Лионом" в домашнем полуфинале Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.В начале игры на поле "Амстердам-Арены" доминировали гости из Франции, но опасных моментов создать не сумели. Примерно с середины первого тайма хозяева стали действовать активнее и сумели дважды поразить ворота Энтони Лопеша: на 24-й минуте счет открыл Бертран Траоре, а через 8 минут результат удвоил Каспер Дольберг. Сразу после перерыва футболисты "Аякса" еще раз добились успеха - на 48-й минуте игры отличился Амин Юнес. Лионцы не опустили руки, и опытный полузащитник Матье Вальбуэна на 66-й минуте сократил разрыв, но не прошло и пяти минут, как свой второй мяч забил Бертран Траоре, установивший окончательный счет 4:1 в пользу "Аякса". Ответный поединок за выход в финал состоится 11 мая в Лионе.В другой полуфинальной паре Лиги Европы первый матч состоится в четверг, 4 мая. В Виго испанская "Сельта" примет английский "Манчестер Юнайтед".Решающая встреча этого турнира пройдет 24 мая в Стокгольме.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В другой полуфинальной паре Лиги Европы первый матч состоится в четверг, 4 мая. В Виго испанская "Сельта" примет английский "Манчестер Юнайтед".

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