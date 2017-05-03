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Белоруска Ванесса Колодинская завоевала золотую медаль ЧЕ по борьбе
03.05.2017 21:07 — Новости Спорта | БелТА
Ванесса Колодинская. Фото из архива3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Ванесса Колодинская завоевала золотую медаль чемпионата Европы по трем видам борьбы, который проходит в сербском Нови-Саде, сообщает корреспондент БЕЛТА.В весовой категории до 53 кг Ванесса Колодинская была сильнее Юлии Леорду из Молдовы, Анжелы Дорожан из Азербайджана. В полуфинале белоруска одолела Марию Преволараки (Греция) - 2:1, а в схватке за первое место в упорной борьбе победила россиянку Наталью Малышеву - 2:1. Награждение победительницы проводил трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе из Беларуси Александр Медведь.Для Ванессы Колодинской золотая медаль чемпионата Европы не первая награда высшей пробы в карьере. В 2012-м она стала чемпионкой мира в весовой категории до 48 кг.За бронзовую награду в турнире борцов-вольников поспорит сегодня на континентальном форуме Александр Гуштын (весовая категория до 97 кг).-0-
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Для Ванессы Колодинской золотая медаль чемпионата Европы не первая награда высшей пробы в карьере. В 2012-м она стала чемпионкой мира в весовой категории до 48 кг.
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