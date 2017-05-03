Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко, рассказал о возможных изменениях в белорусских федерациях.

«Кое-где, как в плавании, отчетно-выборная конференция уже прошла и новым председателем стала Элла Селицкая, ныне замминистра по налогам и сборам, а некогда мастер спорта, входившая в сборную БССР.

В других федерациях перемены только планируются, но имена вероятных преемников негромко называют. Так, на смену Рыженкову в баскетболе прочат двух кандидатов. Егора Мещерякова — спортивного директора «Цмокаў», а в недавнем прошлом одного из лучших белорусских баскетболистов. И Ирину Сумникову — олимпийскую чемпионку, которая ради нового вызова будто бы готова вернуться на родину из Москвы. В биатлоне также неофициально звучат новые фамилии — сегодняшних зампредов с богатым спортивным прошлым Сергея Булыгина и Андриана Цыбульского», – рассказал Кайко.

«Прессбол»: большинство спортивных федераций Беларуси ожидает смена на посту председателя