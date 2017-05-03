﻿ Сергей Кайко: «На смену Рыженкову в БФБ прочат Мещерякова и Сумникову. В биатлоне звучат фамилии Булыгина и Цыбульского». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Кайко: «На смену Рыженкову в БФБ прочат Мещерякова и Сумникову. В биатлоне звучат фамилии Булыгина и Цыбульского»

04.05.2017 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко, рассказал о возможных изменениях в белорусских федерациях.

«Кое-где, как в плавании, отчетно-выборная конференция уже прошла и новым председателем стала Элла Селицкая, ныне замминистра по налогам и сборам, а некогда мастер спорта, входившая в сборную БССР.

В других федерациях перемены только планируются, но имена вероятных преемников негромко называют. Так, на смену Рыженкову в баскетболе прочат двух кандидатов. Егора Мещерякова — спортивного директора «Цмокаў», а в недавнем прошлом одного из лучших белорусских баскетболистов. И Ирину Сумникову — олимпийскую чемпионку, которая ради нового вызова будто бы готова вернуться на родину из Москвы. В биатлоне также неофициально звучат новые фамилии — сегодняшних зампредов с богатым спортивным прошлым Сергея Булыгина и Андриана Цыбульского», – рассказал Кайко.

«Прессбол»: большинство спортивных федераций Беларуси ожидает смена на посту председателя

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко, рассказал о возможных изменениях в белорусских федерациях.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Ювентус» не пропускает в Лиге чемпионов 621 минуту, до рекорда плей-офф остался 1 матч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика