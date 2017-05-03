﻿ НБА. Плей-офф. «Кливленд» разгромил «Торонто», «Сан-Антонио» сравнял счет в серии с «Хьюстоном». 21.by
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НБА. Плей-офф. «Кливленд» разгромил «Торонто», «Сан-Антонио» сравнял счет в серии с «Хьюстоном»

04.05.2017 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня пройдут очередные матчи второго раунда плей-офф НБА-2017. Действующий чемпион «Кливленд» примет «Торонто». В техасском дерби «Сан-Антонио» постарается взять у «Хьюстона» реванш за разгром в стартовой встрече.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Вторые матчи

Кливленд – Торонто 125:103 (34:22, 28:26, 37:25, 26:30)
Дата проведения
4 мая, 02.00, «Quicken Loans Arena»
Онлайн матча
Кливленд
Джеймс (39), Ирвинг (22 + 11 передач), Лав (9 + 7 подборов), Томпсон (9 + 9 подборов), Джей Ар Смит (6)  старт; Фрай (18), Шамперт (14), Уильямс (5), Корвер (3), Джонс (0), Джонс (0), Джефферсон (0).
Торонто
Лаури (20), Ибака (16), Пауэлл (8), ДеРозан (5), Паттерсон (3)  старт; Валанчюнас (23), Джозеф (22), Райт (4), Пелтль (2), ВанВлит (0), Кэрролл (0), Такер (0), Сиакам (0).

«Кливленд» ведет в серии 2-0

Сан-Антонио – Хьюстон 121:96 (33:30, 32:25, 23:28, 33:13)
Дата проведения
4 мая, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча
Сан-Антонио
Ленард (34 + 7 подборов + 8 передач), Паркер (18), Олдридж (15 + 8 подборов), Грин (12), Пау Газоль (6 + 13 подборов + 4 блок-шота)  старт; Симмонс (14), Миллс (7), Джинобили (6), Дедмон (5), Ли (4), Мюррей (0), Андерсон (0), Бертанс (0).
Хьюстон
Андерсон (18 + 8 подборов), Капела (14), Харден (13 + 7 подборов + 10 передач), Беверли (12), Ариза (2)  старт; Гордон (15), Нене (10), Браун (5), Уильямс (4), Харрелл (3), Тэйлор (0), Деккер (0), Уильямс (0).

В серии ничья 1-1

 

 
 
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Сегодня пройдут очередные матчи второго раунда плей-офф НБА-2017.

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