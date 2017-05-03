НБА. Плей-офф. «Кливленд» разгромил «Торонто», «Сан-Антонио» сравнял счет в серии с «Хьюстоном»
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Сегодня пройдут очередные матчи второго раунда плей-офф НБА-2017. Действующий чемпион «Кливленд» примет «Торонто». В техасском дерби «Сан-Антонио» постарается взять у «Хьюстона» реванш за разгром в стартовой встрече.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Вторые матчи
Дата проведения
4 мая, 02.00,
«Quicken Loans Arena»
Кливленд
(39),
Джеймс (22 + 11 передач),
Ирвинг (9 + 7 подборов),
Лав (9 + 9 подборов),
Томпсон (6) Джей Ар Смит старт;
(18),
Фрай (14),
Шамперт (5),
Уильямс (3),
Корвер (0),
Джонс (0),
Джонс (0). Джефферсон
Торонто
(20),
Лаури (16),
Ибака (8),
Пауэлл (5),
ДеРозан (3) Паттерсон старт;
(23),
Валанчюнас (22),
Джозеф (4),
Райт (2),
Пелтль (0),
ВанВлит (0),
Кэрролл (0),
Такер (0). Сиакам
«Кливленд» ведет в серии 2-0
Дата проведения
4 мая, 04.30,
«AT&T Center»
Сан-Антонио
(34 + 7 подборов + 8 передач),
Ленард (18),
Паркер (15 + 8 подборов),
Олдридж (12),
Грин (6 + 13 подборов + 4 блок-шота) Пау Газоль старт;
(14),
Симмонс (7),
Миллс (6),
Джинобили (5),
Дедмон (4),
Ли (0),
Мюррей (0),
Андерсон (0). Бертанс
Хьюстон
(18 + 8 подборов),
Андерсон (14),
Капела (13 + 7 подборов + 10 передач),
Харден (12),
Беверли (2) Ариза старт;
(15),
Гордон (10),
Нене (5),
Браун (4),
Уильямс (3),
Харрелл (0),
Тэйлор (0),
Деккер (0). Уильямс
В серии ничья 1-1
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Сегодня пройдут очередные матчи второго раунда плей-офф НБА-2017.
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