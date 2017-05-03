Экс-заместитель генерального директора минского «Динамо» Павел Бурба рассказал о том, насколько клуб самоокупаем.

— Вы уже не первый раз повторяете, что в наших реалиях невозможно выйти на самоокупаемость «Динамо». Какой процент от потраченного «зубры» в идеале могут зарабатывать?

— Можно попробовать выйти на процентов пятнадцать в ближайшие два-три года. О большем нет смысла говорить при нынешнем двухкруговом календаре, когда каждый встречается с каждым и надо летать по всей Евразии. И при нынешнем неработающем потолке зарплат в КХЛ, который постоянно увеличивает финансовые ожидания хоккеистов.

Считаю, потолок должен быть процентов на тридцать ниже — не девятьсот миллионов российских рублей в год, а шестьсот. Этого достаточно, чтобы создать боеспособную команду. И, естественно, клубы должны строго ему следовать. А календарь необходимо редактировать — для увеличения количества игр до семидесяти-семидесяти пяти в регулярном сезоне. За счет большего количества встреч внутри дивизиона. Это приведет к некоторому росту билетной выручки и снижению транспортных расходов. Потому что зарабатывать больше путем повышения цен на билеты сегодня невозможно, а от прав на телетрансляции получаем относительно небольшие деньги, и вряд ли эта сумма в обозримом будущем вырастет. Клубу нужно активнее отстаивать в КХЛ свою позицию по этим вопросам, постоянно работать на уровне правления лиги, – считает Бурба.

Напомним, ранее ставилась задача вывести белорусские клубы на 50 процентов самоокупаемости к 2015 году.

Экс-генеральный менеджер клуба Владимир Бережков в 2015 году заявлял , что самоокупаемость «Динамо» порядка 25 процентов.