﻿ Квалификация ЧЕ-2018. Беларусь принимает Польшу. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Квалификация ЧЕ-2018. Беларусь принимает Польшу

04.05.2017 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Квалификация ЧЕ-2018

Группа 2

Беларусь – Польша

4 мая, 18.00

Положение команд: Румыния – 4 очка (2 матча), Беларусь – 2 (2), Сербия – 2 (2), Польша – 0 (2).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Квалификация ЧЕ-2018 Группа 2 Беларусь – Польша 4 мая, 18.00 Положение команд: Румыния – 4 очка (2 матча), Беларусь – 2 (2), Сербия – 2 (2), Польша – 0 (2).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Павел Бурба: «Самоокупаемость «Динамо»? Можно попробовать выйти на процентов пятнадцать в ближайшие два-три года»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика