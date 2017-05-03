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Квалификация ЧЕ-2018. Беларусь принимает Польшу
04.05.2017 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Квалификация ЧЕ-2018
Группа 2
Беларусь – Польша
4 мая, 18.00
Положение команд: Румыния – 4 очка (2 матча), Беларусь – 2 (2), Сербия – 2 (2), Польша – 0 (2).
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Квалификация ЧЕ-2018 Группа 2 Беларусь – Польша 4 мая, 18.00 Положение команд: Румыния – 4 очка (2 матча), Беларусь – 2 (2), Сербия – 2 (2), Польша – 0 (2).
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