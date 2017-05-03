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Андрей Пышник: «Отставка Боровского? Нельзя так глумиться над человеком»

04.05.2017 09:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Андрей Пышник поделился мнением об отставке Сергея Боровского с поста главного тренера минского «Динамо».

– Не знаю, даст ли отставка пользу команде. Ну проиграли в Городее. Что здесь такого? Это спорт. Нельзя так глумиться над человеком. Видимо, в «Динамо» так заведено — приходит месяц май и начинаются отставки. Это неправильно, нужно относиться по-человечески.

Сергей Боровский отдается футболу, работе, он знающий специалист. Руководство во всех бедах винит тренера. Сергей стал стрелочником. Почему руководство не виновато? Оно ведь тоже принимает участие в комплектации команды. Нет резерва своего. Хоть раз на себя брали вину генеральный или спортивный директоры? Ни разу! Только отстраняют тренеров. Считаю, так поступать несправедливо. Более того, Сергея Гуренко то увольняли, то его возвращают. По-варварски относятся к тренерам. Необходимо было подождать несколько туров. Преждевременное отстранение. Нужно было сесть за стол и разобраться, в чем причины неудач, а не делать стрелочника из главного тренера. В неудачах виноваты все. Не знаю, кто инициатор увольнения.

- Чем запомнился Сергей Боровский в «Динамо»?

– Не скажу, что он выделялся среди остальных, да и среди белорусских тренеров тоже. Но его можно поставить в один ряд с Виктором Гончаренко, Александром Ермаковичем, Вадимом Скрипченко. У всех свои сильные и слабые стороны. Они как и футболисты себя проявили. Тот же Боровский за сборную СССР выступал, – сказал Пышник.

 
 
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Белорусский специалист Андрей Пышник поделился мнением об отставке Сергея Боровского с поста главного тренера минского «Динамо».

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