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«Челси» готов продать Фабрегаса «МЮ» или «Ливерпулю» за 30 млн фунтов
04.05.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас по-прежнему пользуется спросом на трансферном рынке.
Сообщается, что вслед за «Атлетико», «Миланом», «Интером» и «Марселем» 30-летнего испанца захотели приобрести «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
«Челси» готов продать Фабрегаса конкурентам по премьер-лиге не менее чем за 30 миллионов фунтов.
Контракт хавбеками с лондонцами рассчитан до лета 2019 года.
В 25 матчах текущего чемпионата Англии Фабрегас забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.
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Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас по-прежнему пользуется спросом на трансферном рынке.
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