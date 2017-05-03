﻿ «Челси» готов продать Фабрегаса «МЮ» или «Ливерпулю» за 30 млн фунтов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Челси» готов продать Фабрегаса «МЮ» или «Ливерпулю» за 30 млн фунтов

04.05.2017 09:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас по-прежнему пользуется спросом на трансферном рынке.

Сообщается, что вслед за «Атлетико», «Миланом», «Интером» и «Марселем» 30-летнего испанца захотели приобрести «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

«Челси» готов продать Фабрегаса конкурентам по премьер-лиге не менее чем за 30 миллионов фунтов.

Контракт хавбеками с лондонцами рассчитан до лета 2019 года.

В 25 матчах текущего чемпионата Англии Фабрегас забил 4 гола и сделал 9 результативных передач.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас по-прежнему пользуется спросом на трансферном рынке.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Квалификация ЧЕ-2018. Беларусь принимает Польшу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика