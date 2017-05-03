Полузащитник брестского «Динамо» Никита Букаткин рассказал, что его команда в этом сезоне для многих является хорошим раздражителем.

- Выход в финал Кубка Беларуси стал самой горячей темой последних дней. Еще не задумывался о том, что будет 28 мая в Гродно?

– Победа в Кубке станет определенным толчком для команды. Это отличный эмоциональный фон как для нас, так и для всего города. Болельщики и так замечательные, но на кону особенное достижение и выход в еврокубки, которое приведет на стадион еще больше людей. До этого брестчане ходили на «Динамо-Минск», а сейчас, при удачном стечении обстоятельств, есть шанс всем вместе поддержать родную команду. Все игроки чувствуют это и понимают, что мы можем бороться за самые высокие места.

Честно говоря, хочется попробовать свои силы против европейских команд, сравнить уровень. Ну и в чемпионате, имея в активе трофей, дела могут пойти гораздо лучше. Всегда есть желание не останавливаться на достигнутом и прибавлять как в игре, так и в плане количества трофеев.

Но сейчас надо забыть о финале. У нас много дел в чемпионате, да и календарь непростой, практически без пауз. Хочется быть вверху таблицы, но пока есть небольшой отрыв, который нужно устранить. Догонять всегда непросто, главное вовремя собраться, чтобы далеко не отпустить лидеров.

«Славия», «Ислочь» и «Слуцк» в ближайших турах — это рабочий календарь. «Ислочь» еще не набрала очков, но команда играющая, добротная. С одной стороны тяжело им, а с другой — это раненый зверь. Сложно предугадать, когда они могут выстрелить. «Слуцк» неплохо смотрелся против «Шахтера» в Кубке. Уверен, ближайшие матч будут интересными. Надеемся набрать максимум очков.

Сейчас для многих мы является хорошим раздражителем. Вокруг нашей команды всегда много «шума». Все говорят, пишут, читают, комментируют каждый шаг.

Мы и сами в команде обсуждаем все эти акции, как, например, розыгрыш автомобиля. Лично я положительно отношусь ко всему, что заставляет зрителей приходить на стадион. И без машин наш болельщик пришел бы, но какую-то часть людей все же удалось привлечь. Это круто. Наш белорусский менталитет не всем позволяет порадоваться за Брест. Если у тебя все плохо, то у других должно быть еще хуже. Зависть какая-то, даже не знаю.

Это ведь мировая практика, когда люди приходят на футбол заранее, берут с собой семьи и все вместе отдыхают. Просто прийти посмотреть игру уже мало кому интересно. Раньше люди мерзли, не могли даже чая банального выпить. Сейчас куча разных развлечений, представления, шоу, игры. Есть неприятные моменты с продажей билетов на одни и те же места, видел много жалоб и фото от болельщиков в интернете, но это все можно решить совместной работой и найти компромисс как по билетам, так и по тем же палаткам с питанием для болельщиков, — сказал Букаткин.