Белорусский специалист Владимир Геворкян поделился мнением об отставке Сергея Боровского с поста главного тренера минского «Динамо».

«Можно сколько угодно говорить о правильности или неправильности решения в данной ситуации. Болельщики и журналисты рассуждают, глядя со стороны, а кухню надо знать изнутри. Лучше, чем Сергей Владимирович, никто не скажет, в каком состоянии находится команда, что о данной ситуации думает руководство. Сергей Боровский работал в «Динамо» отнюдь не три месяца, ездил на сборы, готовил игроков к сезону, но терпение руководства... Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. За Сергея Владимировича я очень переживаю, но ни в коем случае не осуждаю решение о его увольнении», – сказал Геворкян.