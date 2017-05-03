﻿ Владимир Геворкян: «За Боровского я очень переживаю, но ни в коем случае не осуждаю решение о его увольнении». 21.by
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Владимир Геворкян: «За Боровского я очень переживаю, но ни в коем случае не осуждаю решение о его увольнении»

04.05.2017 10:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Владимир Геворкян поделился мнением об отставке Сергея Боровского с поста главного тренера минского «Динамо».

«Можно сколько угодно говорить о правильности или неправильности решения в данной ситуации. Болельщики и журналисты рассуждают, глядя со стороны, а кухню надо знать изнутри. Лучше, чем Сергей Владимирович, никто не скажет, в каком состоянии находится команда, что о данной ситуации думает руководство. Сергей Боровский работал в «Динамо» отнюдь не три месяца, ездил на сборы, готовил игроков к сезону, но терпение руководства... Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. За Сергея Владимировича я очень переживаю, но ни в коем случае не осуждаю решение о его увольнении», – сказал Геворкян.

 
 
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Белорусский специалист Владимир Геворкян поделился мнением об отставке Сергея Боровского с поста главного тренера минского «Динамо».

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