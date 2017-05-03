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МИД Беларуси вызвал посла Франции в связи с инцидентом со сборной Беларуси в Париже

04.05.2017 10:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В связи с инцидентом со сборной Беларуси по хоккею посол Франции в Беларуси Дидье Канес вызван в Министерство иностранных дел.

Напомним, вчера сборная Беларуси подверглась обыску на вокзале в Париже.

Белорусских хоккеистов обыскали во Франции. Что за дичь?

 
 
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В связи с инцидентом со сборной Беларуси по хоккею посол Франции в Беларуси Дидье Канес вызван в Министерство иностранных дел.

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