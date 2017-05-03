Министерство спорта Беларуси утвердило состав сборной Беларуси на новый сезон.

По словам гостренера Юрия Альберса, на аттестации были утверждены все предложенные кандидатуры по спортсменам и тренерскому составу. Кроме того, к мужской команде может присоединиться опытный российский специалист, но пока переговоры с ним продолжаются.

Тренеры: Федор Свобода (женщины), Альфред Эдер (тренер-консультант), Василий Большаков (мужчины).

Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Анна Сола, Надежда Писарева, Дарья Юркевич.

Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Сергей Бочарников, Александр Дорожко, Виктор Кривко, Антон Смольский.