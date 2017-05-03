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Утвержден состав сборной Беларуси на следующий сезон
04.05.2017 11:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Министерство спорта Беларуси утвердило состав сборной Беларуси на новый сезон.
По словам гостренера Юрия Альберса, на аттестации были утверждены все предложенные кандидатуры по спортсменам и тренерскому составу. Кроме того, к мужской команде может присоединиться опытный российский специалист, но пока переговоры с ним продолжаются.
Тренеры: Федор Свобода (женщины), Альфред Эдер (тренер-консультант), Василий Большаков (мужчины).
Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Анна Сола, Надежда Писарева, Дарья Юркевич.
Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Максим Воробей, Сергей Бочарников, Александр Дорожко, Виктор Кривко, Антон Смольский.
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Министерство спорта Беларуси утвердило состав сборной Беларуси на новый сезон.
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