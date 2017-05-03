Главный тренер Арсен Венгер рассказал, как относится к протестам со стороны болельщиков и как переживает неудачи.

«Я такой же, как и все, – предпочитаю, чтобы меня любили, а не ненавидели. Но я могу с этим смириться.

Знаю, что дело не в конкретном человеке, а в том, что тренер не выигрывает. Они [болельщики] хотят побеждать, и я могу изменить ситуацию.

Я не воспринимаю все слишком близко к сердцу. На самом деле, когда я проигрываю, ненавижу сам себя, тренера, больше, чем кто-либо. Я не умею проигрывать.

Люди хотят побед. Если вы не выигрываете чемпионат, кубок или Лигу чемпионов, это катастрофа. Но если вы оглянетесь назад, то за три года мы дважды выиграли и финишировали вторыми, третьими и четвертыми.

И мы снова в финале Кубка Англии, хотя, в целом, мы недовольны, потому что хочется выиграть абсолютно все.

Но нужно принять тот факт, что и не выигрывал чемпионат пять лет. Это большой клуб, и это непросто. не брал чемпионат больше 20 лет. Побеждать трудно», – сказал Венгер в эфире TV2.

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Что делать с Венгером?