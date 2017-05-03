﻿ Арсен Венгер: «Реал» не выигрывал чемпионат 5 лет, «Ливерпуль» – больше 20 лет. Побеждать трудно». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арсен Венгер: «Реал» не выигрывал чемпионат 5 лет, «Ливерпуль» – больше 20 лет. Побеждать трудно»

04.05.2017 11:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, как относится к протестам со стороны болельщиков и как переживает неудачи.

«Я такой же, как и все, – предпочитаю, чтобы меня любили, а не ненавидели. Но я могу с этим смириться.

Знаю, что дело не в конкретном человеке, а в том, что тренер не выигрывает. Они [болельщики] хотят побеждать, и я могу изменить ситуацию.

Я не воспринимаю все слишком близко к сердцу. На самом деле, когда я проигрываю, ненавижу сам себя, тренера, больше, чем кто-либо. Я не умею проигрывать.

Люди хотят побед. Если вы не выигрываете чемпионат, кубок или Лигу чемпионов, это катастрофа. Но если вы оглянетесь назад, то за три года мы дважды выиграли Кубок Англии и финишировали вторыми, третьими и четвертыми.

И мы снова в финале Кубка Англии, хотя, в целом, мы недовольны, потому что хочется выиграть абсолютно все.

Но нужно принять тот факт, что и «Реал» не выигрывал чемпионат пять лет. Это большой клуб, и это непросто. «Ливерпуль» не брал чемпионат больше 20 лет. Побеждать трудно», – сказал Венгер в эфире TV2.

Где еще появляются картинки «Венгер, убирайся»

«Венгер – уходи» vs «Мы верим в Арсена»

Что делать с Венгером?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, как относится к протестам со стороны болельщиков и как переживает неудачи.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Юрий Пышник: «Гуренко в «Динамо»? Как по мне, так эта отставка — обмен быка на индюка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика