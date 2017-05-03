Белорусский специалист Юрий Пышник поделился мнением о назначении Сергея Гуренко исполняющим обязанности главного тренера минского «Динамо».

- Сергей Гуренко — это временный вариант или будущий главный тренер «Динамо»?

– Уверен, он стремится на пост главного тренера. Работая в дубле, Сергей уже видел себя, наверное, в руководстве первой команды. Тем более он уже был на этой должности.

Как по мне, так эта отставка — обмен быка на индюка, то бишь без всякой пользы для «Динамо». Не хочу углубляться в дебри, но это не лучший выход из сложившейся ситуации.

Как поступит руководство? Думаю, оно ищет вариант со стороны. Однако при этом посмотрят, как заиграет команда при Гуренко. Если пойдет результат, то почему бы его не оставить? Но мне кажется, все равно будут подбирать другого специалиста на вакантный пост, – сказал Пышник.