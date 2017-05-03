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Футбольная сборная Беларуси занимает 78-е место в майском рейтинге ФИФА

04.05.2017 11:31 — Новости Спорта | БелТА  
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по футболу занимает 78-е место в опубликованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.Месяц назад белорусская команда также находилась на 78-й позиции, имея 428 баллов. За прошедшее время подопечные Игоря Криушенко матчей не проводили, а ближайшая встреча национальной сборной пройдет 1 июня - это будет гостевой спарринг со Швейцарией (9-е место в рейтинге ФИФА). Затем белорусы проведут два домашних поединка: 9 июня в Борисове отборочный матч чемпионата мира - 2018 с командой Болгарии (55), 12 июня в Минске - товарищеский с Новой Зеландией (112).Остальные соперники сборной Беларуси по отборочной группе А мирового первенства находятся на следующих местах: Франция - 6, Нидерланды - 32, Швеция - 34, Люксембург - 147.Топ-10 майского рейтинга ФИФА:1. Бразилия - 1672 очка,2. Аргентина - 1603,3. Германия - 1464,4. Чили - 1411,5. Колумбия - 1348,6. Франция - 1294,7. Бельгия - 1281,8. Португалия - 1259,9. Швейцария - 1212,10. Испания - 1204.Из сборных стран бывшего СССР выше всех находится Украина, у которой 37-е место. Остальные постсоветские сборные занимают такие позиции: 60 - Узбекистан, 61 - Россия, 67 - Армения, 87 - Азербайджан, 101 - Литва, 103 - Эстония, 104 - Казахстан, 122 - Грузия, 124 - Латвия, 128 - Кыргызстан, 138 - Таджикистан, 140 - Туркменистан, 159 - Молдова.Всего в майский рейтинг-лист включены 211 сборных, следующий список ФИФА опубликует 1 июня.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Месяц назад белорусская команда также находилась на 78-й позиции, имея 428 баллов.

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