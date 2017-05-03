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Детская дворовая футбольная лига открывается в Гродно
04.05.2017 10:45 — Новости Спорта | БелТА
4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно впервые запускают детскую дворовую лигу по футболу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь.Первые игры футбольной лиги для дворовых команд пройдут уже 6 мая на трех спортивных площадках города. Участие в ней принимают дети в возрасте до 10 лет, которые не занимаются в специализированных футбольных школах. Заявиться могут как команды общеобразовательных школ, так и обычные дворовые коллективы."Порядка 20 команд уже отравили свои заявки. Сформированы группы, календарь игр на май. Проводиться матчи будут в рамках 6-го школьного дня. Турнир призван решить сразу несколько задач - это популяризация футбола, 6-го школьного дня, а также селекционная работа, ведь тренеры спортшкол, представители футбольного клуба смогут отобрать на играх наиболее перспективных и одаренных ребят", - отметил Евгений Ародь. Организатором турнира выступил отдел образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома при поддержке ассоциации "Белорусская федерация футбола", Гродненской городской федерации футбола и СДЮШОР по футболу ФК "Неман".Матчи группового этапа пройдут на площадках СШ №40 в микрорайоне Вишневец, факультета физической культуры ГрГУ им. Янки Купалы по ул. Захарова и на стадионе "Обувщик" в районе ул. Поповича. Игры проводятся в формате мини-футбола - 5 на 5. Финальные матчи запланированы на 20 мая. В церемонии награждения победителей примут участие именитые спортсмены и глава областной федерации футбола, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.Детскую дворовую футбольную лигу в Гродно планируют сделать постоянной. Подобные турниры организуют и по другим видам спорта. В частности, в середине мая в Гродно пройдет фестиваль борьбы. В его рамках не только организуют первые соревнования для самых маленьких борцов, но и проведут показательные занятия, мастер-классы, устроят открытое родительское собрание.-0-
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Первые игры футбольной лиги для дворовых команд пройдут уже 6 мая на трех спортивных площадках города. Участие в ней принимают дети в возрасте до 10 лет, которые не...
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