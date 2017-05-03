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Сборная Беларуси осталась на 78-м месте в рейтинге ФИФА

04.05.2017 11:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-служба ФИФА опубликовала рейтинг сборных по итогам выступлений команд в апреле.

В топ-73 за месяц произошло только одно изменение – Словакия опустилась на одну строчку и занимает 24-е место.

Сборная Беларуси осталась на 78-м месте.

Топ-10 сборных:

1 (-). Бразилия

2 (-). Аргентина

3 (-). Германия

4 (-). Чили

5 (-). Колумбмя

6 (-). Франция

7 (-). Бельгия

8 (-). Португалия

9 (-). Швейцария

10 (-). Испания

78 (-). Беларусь

 
 
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Пресс-служба ФИФА опубликовала рейтинг сборных по итогам выступлений команд в апреле.

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