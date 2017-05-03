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Сборная Беларуси осталась на 78-м месте в рейтинге ФИФА
04.05.2017 11:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-служба ФИФА опубликовала рейтинг сборных по итогам выступлений команд в апреле.
В топ-73 за месяц произошло только одно изменение – Словакия опустилась на одну строчку и занимает 24-е место.
Сборная Беларуси осталась на 78-м месте.
Топ-10 сборных:
1 (-). Бразилия
2 (-). Аргентина
3 (-). Германия
4 (-). Чили
5 (-). Колумбмя
6 (-). Франция
7 (-). Бельгия
8 (-). Португалия
9 (-). Швейцария
10 (-). Испания
78 (-). Беларусь
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Пресс-служба ФИФА опубликовала рейтинг сборных по итогам выступлений команд в апреле.
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