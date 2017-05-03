﻿ Замначальника по производству «Стройтреста №1»: «Освоено уже 45% средств на реконструкцию «Динамо». Эта цифра отражает и процент готовности всего объекта». 21.by
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Замначальника по производству «Стройтреста №1»: «Освоено уже 45% средств на реконструкцию «Динамо». Эта цифра отражает и процент готовности всего объекта»

04.05.2017 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель начальника по производству СУ №94 ОАО «Стройтрест №1» Денис Повод рассказал о ходе реконструкции стадиона «Динамо».

— Освоено уже 45% средств. Эта цифра отражает и процент строительной готовности всего объекта.

По большому счету самые сложные этапы уже пройдены. Все, что вы видите перед собой, построено с нуля. По трибунам монолитные работы завершены полностью. Осталось смонтировать навес, установить сиденья, выполнить отделку внутренних помещений западной трибуны, смонтировать остекление. С середины мая приступим к монтажу вентфасада. В прошлом году до наступления холодов успели подготовить дренаж основного и разминочного полей. Летом займемся укладкой системы подогрева поля, газона и беговых дорожек.

Перед началом реконструкции мы ездили в Борисов на новый стадион, изучали опыт строительства. Не стал бы сравнивать эти объекты: они разные. «Динамо» — универсальная арена, в Борисове стадион футбольный. Разный и объем финансирования. Но что важно: тут и там все делается строго в соответствии с требованиями таких ассоциаций, как IAAF и UEFA, оба объекта позволят проводить масштабные соревнования международного уровня.

— Отставание от графика поставки металлоконструкций составило 4 месяца. На сегодня из проектных 3075 тонн металлоконструкций навеса смонтировано 725 тонн. Это примерно четверть. К концу года начнем обшивать листовым покрытием. Навес должен спрятать от дождя около 70% зрительских мест.

Одним из самых непростых этапов, пожалуй, было сохранение аркады вдоль улицы Ульяновской. Строительство новых трибун приходилось вести вплотную к историческому фасаду, возникали риски. Для укрепления фасада использовали опорный каркас из металлопрофиля, — говорит Денис Повод.

Трещины аркады? Шум тогда возник на пустом месте. Разошлись специальные деформационные швы — они как раз и нужны для того, чтобы предотвращать глубокие разрушения конструкции. За состоянием аркады следят реставраторы. Можно быть уверенным, что историческая конструкция сохранится в лучшем виде, – рассказал специалист.

Напомним, реставрация стадиона «Динамо» началась в 2012 году. В 2019 году там пройдет церемония открытия и часть соревнований II Европейских игр.

Реконструкция стадиона «Динамо» Минск по состоянию на 3 мая

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель начальника по производству СУ №94 ОАО «Стройтрест №1» Денис Повод рассказал о ходе реконструкции стадиона «Динамо».

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