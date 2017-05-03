Пресс-секретарь НОК Беларуси Анастасия Маринина отметила, что письма, направленные в белорусские федерации о проведении отчетно-выборных конференций носят рекомендательный характер.

– В связи с проведением олимпийского собрания, которое планируется в ближайшее время, федерациям по видам спорта было рекомендовано в установленном порядке провести отчетно-выборные конференции.

На олимпийском собрании избираются руководящие органы НОКа. Чтобы вы понимали, в предыдущем созыве было 105 членов олимпийского комитета. Представьте, на мероприятие делегируется руководитель федерации, а через полгода, а то и через месяц у него заканчивается мандат. В итоге он остается членом НОКа, но уже другой человек является председателем федерации. Так вот чтобы таких моментов не возникало, всем федерациям рекомендовано в случае необходимости в установленном порядке провести отчетно-выборные конференции.

– То есть выполнение данного предписания не является обязательным?

– Я же сразу сказала: федерациям рекомендовано.

– То есть требований ФИФА и УЕФА о недопустимости вмешательства со стороны кого бы то ни было в дела национальных ассоциаций это письмо не нарушает?

– Повторюсь: письмо носит рекомендательный характер, – сказала Маринина.

Ранее сообщалось , что НОК рекомендовал федерация провести отчетно-выборные конференции до 19 мая 2017 года.