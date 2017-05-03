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Пресс-секретарь ФХРБ: «По завершении процедуры досмотра правоохранительные органы Франции не выявили никаких нарушений»

04.05.2017 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-секретарь ФХРБ Евгения Никитина рассказала, что обыск французской полицией сборной Беларуси в Париже не выявил у членов команды запрещенных предметов и веществ.

«По завершении процедуры досмотра правоохранительные органы Франции не выявили никаких нарушений, запрещенных к провозу предметов и веществ и отпустили команду. Действия правоохранительных органов в целом были очень корректными.

Мы приехали с целью достойно выступить на чемпионате, представить страну. Мы стараемся забыть о произошедшем и готовимся к предстоящим матчам», – рассказала Никитина.

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Пресс-секретарь ФХРБ Евгения Никитина рассказала, что обыск французской полицией сборной Беларуси в Париже не выявил у членов команды запрещенных предметов и...

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