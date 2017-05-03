|
Пресс-секретарь ФХРБ: «По завершении процедуры досмотра правоохранительные органы Франции не выявили никаких нарушений»
04.05.2017 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-секретарь ФХРБ Евгения Никитина рассказала, что обыск французской полицией сборной Беларуси в Париже не выявил у членов команды запрещенных предметов и веществ.
«По завершении процедуры досмотра правоохранительные органы Франции не выявили никаких нарушений, запрещенных к провозу предметов и веществ и отпустили команду. Действия правоохранительных органов в целом были очень корректными.
Мы приехали с целью достойно выступить на чемпионате, представить страну. Мы стараемся забыть о произошедшем и готовимся к предстоящим матчам», – рассказала Никитина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь ФХРБ: «По завершении процедуры досмотра правоохранительные органы Франции не выявили никаких нарушений»
Пресс-секретарь ФХРБ Евгения Никитина рассказала, что обыск французской полицией сборной Беларуси в Париже не выявил у членов команды запрещенных предметов и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии