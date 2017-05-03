Генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Ярослав Завгородний прокомментировал инцидент с обыском белорусской команды во Франции.

— Этот неприятный инцидент произошел с нашей командой 3 мая около 6 часов вечера по местному времени. Когда поезд, в котором ехала сборная, прибыл из Бордо в Париж, представителя нашей команды предупредили, что в целях обеспечения безопасности надо задержаться в поезде. А после того, как другие пассажиры покинули перрон, белорусская сборная вышла на улицу и попала в плотное кольцо из сотрудников органов правопорядка. Был проведен пристрастный досмотр багажа тренеров Дэйва Льюиса, Крэйга Вудкрофта, Олега Антоненко, игроков Егора Шаранговича, Андрея Костицына, администратора и врача. Замечу, что доктор команды досматривался тщательнее всех.

— Что федерация предприняла после случившегося?

— Мы проинформировали о произошедшем посольство нашей страны во Франции и МИД Беларуси. А кроме того, отправили письма непосредственно президенту Международной федерации хоккея и в адрес руководителя местного оргкомитета чемпионата мира. На данный момент ответов на наши официальные письма пока не получили. Другой реакции, кроме звонка главы федерации хоккея Франции, который буквально через 15 минут после инцидента заверил, что был не в курсе планировавшейся проверки и принес свои извинения, пока не поступило.

— Известно, что в МИД вызвали посла Франции в Беларуси, а какими будут дальнейшие шаги ФХРБ?

— Обязательно поднимем вопрос на первом директорате чемпионата мира и будем ждать официальных разъяснений от ИИХФ и оргкомитета турнира. Команда же в любом случае продолжает готовиться к первому матчу чемпионата и акцентируется на этом. Конечно, произошедшее на железнодорожном вокзале Парижа в той или иной степени скажется на сборной. Но задача тренерского штаба заключается в том, чтобы последствия были минимальны, – сказал Завгородний.

Белорусских хоккеистов обыскали во Франции. Что за дичь?