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Азеведо и «Ак Барс» договорились о новом контракте
04.05.2017 12:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Джастин Азеведо достиг договоренности о продлении контракта с «Ак Барсом».
Срок действия соглашения, заключенного три года назад, истек 30 апреля. Хоккеист стал неограниченно свободным агентом.
«Азеведо достиг договоренности с «Ак Барсом». Игрока устроило предложение клуба по деньгам», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В минувшем сезоне канадец набрал 34 (13+21) очка в 54 матчах регулярного чемпионата и стал лучшим бомбардиром
На счету нападающего 15 игр в плей-офф. В этих матчах он набрал 10 (3+7) очков.
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Нападающий Джастин Азеведо достиг договоренности о продлении контракта с «Ак Барсом».
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