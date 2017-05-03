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Азеведо и «Ак Барс» договорились о новом контракте

04.05.2017 12:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Джастин Азеведо достиг договоренности о продлении контракта с «Ак Барсом».

Срок действия соглашения, заключенного три года назад, истек 30 апреля. Хоккеист стал неограниченно свободным агентом.

«Азеведо достиг договоренности с «Ак Барсом». Игрока устроило предложение клуба по деньгам», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В минувшем сезоне канадец набрал 34 (13+21) очка в 54 матчах регулярного чемпионата и стал лучшим бомбардиром «Ак Барса».

На счету нападающего 15 игр в плей-офф. В этих матчах он набрал 10 (3+7) очков.

 
 
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Нападающий Джастин Азеведо достиг договоренности о продлении контракта с «Ак Барсом».

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