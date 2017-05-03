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Обыск сборной Беларуси в Париже: напрашиваются аналогии с гребцами

04.05.2017 13:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 мая — Sputnik. Французы не могут смириться с тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) оказался на стороне белорусских гребцов, и продолжают искать поводы, чтобы "насолить белорусам", заявил министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко, комментируя обыск национальной команды по хоккею накануне старта Чемпионата мира.

Обыск сборной Беларуси в Париже: напрашиваются аналогии с гребцами
© Фото: Фейсбук / Федерация хоккея Беларуси
Как белорусских хоккеистов обыскивали в Париже

Перед летними Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро французская полиция провела обыск тренировочной базы сборной Беларуси по гребле. В результате мужская команда была отстранена от Игр. Позже CAS оправдал белорусов и признал незаконным недопуск белорусов к главным стартам четырехлетия. В четверг история с обыском повторилась, но проверке подверглись уже хоккеисты, прибывшие в Париж на ЧМ.

"Аналогии напрашиваются сами собой", — сказал Шамко, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Министр вспомнил, что тогда команде "очень сильно потрепали нервы". "Да, Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне затем отменил дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарах и каноэ, но французы фактически нанесли нам невосполнимый урон", — продолжил Шамко.

"Не исключено, они не могут смириться с обидой на то, что суд оказался на нашей стороне и продолжают искать малейшие поводы, чтобы хоть как-то насолить белорусам. Хотя бы в форме вот такого странного и наглого обыска", — заключил глава Минспорта и туризма.

Сегодня, 4 мая, белорусы должна провести первую тренировку перед стартом мирового первенства. Выступление на турнире команда начнет 5 мая против сборной Финляндии. Далее белорусская команда сыграет 6 мая с Чехией, 8 мая — с Канадой, 10 мая — со Швейцарией, 12 мая — с Францией, 13 мая встретится со Словенией, а завершит выступление в групповой стадии 16 мая с Норвегией.

 
Теги: Минск
 
 
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Министр спорта и туризма Беларуси назвал обыск, которому подверглись белорусские хоккеисты во Франции "странным и наглым".

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