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Международная федерация баскетбола разрешила игрокам выходить на матчи в хиджабах

04.05.2017 13:51 — Новости Спорта | БелТА  
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация баскетбола (FIBA) внесла изменения в правила, разрешив игрокам выходить на матчи в головных уборах, в том числе в хиджабах, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу организации.Отмечается, что головной убор должен быть белым, черным или цвета формы. При этом головной убор не должен прикрывать какую-либо часть лица и не должен представлять опасность получения повреждения для игрока и других баскетболистов."Новое правило принято, так как традиционный дресс-код в некоторых странах требует покрывать голову, что не соответствовало прежним правилам", - говорится в заявлении FIBA.Изменения официально вступят в силу 1 октября этого года. Ранее хиджабы были запрещены из соображений безопасности игроков.В марте 2014 года разрешение на выступление в покрывающем голову платке дала Международная федерация футбола.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Отмечается, что головной убор должен быть белым, черным или цвета формы. При этом головной убор не должен прикрывать какую-либо часть лица и не должен представлять...

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