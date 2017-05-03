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Перечень международных спортивных мероприятий в Беларуси в 2017 году дополнен пятью событиями

04.05.2017 14:10 — Новости Спорта | БелТА  
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 3 мая 2017 года №328 дополнен перечень международных спортивных мероприятий, проводимых в Беларуси в 2017 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе правительства.Согласно документу, с 25 по 30 июня пройдет 19-й открытый чемпионат Беларуси (тест-чемпионат мира) по вертолетному спорту.VII международный турнир по пляжному футболу "Кубок дружбы - 2017" состоится 28 июня - 3 июля.Этап Гран-при среди юниоров по фигурному катанию на коньках запланирован на 18-24 сентября.Также перечень дополнен I чемпионатом мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов, который состоится 1-5 июня, и лично-командным чемпионатом Европы по шашкам-100 (молодежь, юниоры, юниорки, юноши, девушки), который пройдет с 31 июля по 9 августа.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Согласно документу, с 25 по 30 июня пройдет 19-й открытый чемпионат Беларуси (тест-чемпионат мира) по вертолетному спорту.

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