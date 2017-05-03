Министр спорта и туризма Александр Шамко прокомментировал инцидент, который произошел во Франции со сборной Беларуси по хоккею, которая подверглась тщательному досмотру со стороны полиции на вокзале «Париж Монпарнас» по прибытии на стартующий 5 мая чемпионат мира.

— Первым мне позвонил председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский, и мы детально обсудили ситуацию, а также наши дальнейшие действия. Налицо явно предвзятое отношение именно к белорусской команде.

Списать на повышенные меры безопасности, которые предпринимают французские власти в целях якобы борьбы с терроризмом, не получается. Все указывает на то, что полиция действовала целенаправленно.

Более того, когда члены официальной делегации попытались выяснить, чем вызван обыск и на каком основании он производится, полицейские пригрозили заковать наших людей в наручники. Получается, что белорусские хоккеисты представляют некую угрозу миру и спокойствию французской столицы. Это просто абсурдно.

Как оцениваю? Как заказ со стороны пока не ведомых нам лиц, которые пытаются активно и нагло воздействовать на представителей Беларуси.

— Не кажется ли вам, что этот инцидент — продолжение истории с белорусскими гребцами, на которых все в той же Франции накануне Олимпиады устроили настоящую облаву?

— Аналогии напрашиваются сами собой. Тогда нашей команде очень сильно потрепали нервы, и в конце концов, как известно, мужчины не были допущены к Олимпийским играм. Да, Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне затем отменил дисквалификацию мужской сборной Беларуси по гребле на байдарах и каноэ, но французы фактически нанесли нам невосполнимый урон.

Не исключено, они не могут смириться с обидой на то, что суд оказался на нашей стороне, и продолжают искать малейшие поводы, чтобы хоть как-то насолить белорусам. Хотя бы в форме вот такого странного и наглого обыска.

— Что белорусская сторона намерена делать дальше?

— Мы ни в коем случае не оставим это происшествие без внимания. Уже провели соответствующие консультации с Министерством иностранных дел. На постоянной связи с руководством Федерации хоккея.

Наша общая задача — оградить белорусскую команду от негативного воздействия и отрицательных эмоций с тем, чтобы игроки и тренерский состав сейчас сосредоточились на главном — успешном выступлении на чемпионате мира. Теперь они просто обязаны доказать, что наша команда сильная, закаленная и что в ней собрались действительно настоящие мужчины.

Некоторые предлагают действовать синхронно по отношению к французским спортсменам, но мы до этого опускаться не будем. Мы выше этого, – сказал Шамко.