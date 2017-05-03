Известный белорусский специалист Александр Шимковяк поделился мнением о шансах сборной Беларуси на Евроьаскете.

- Каковы ваши прогнозы на приближающийся чемпионат Европы?

– Все будет зависеть от комплектования состава. Судя по всему, Веремеенко сборной не поможет 100 процентов. На участие Левченко шансы остаются. Равнозначной замене этим игрокам нет. И большой вопрос, как тренерский штаб будет закрывать позицию – рассчитывать на Гаспер и Кресс. А может быть на девушек из национального чемпионата? Но в любом случае без Веремеенко национальная сборная будет слабее предыдущих. А если не удастся договориться с Левченко, то тем более.

- То есть вероятность того, что если не Веремеенко, то хотя бы Левченко сыграет на Евро, существует?

– Все будет зависеть от личного контакта со спортсменкой. Лена адекватный человек. И я думаю, что с ней можно договориться. Девушки выкладывались за сборную и раньше. На мой взгляд, в данной ситуации нужен нормальный переговорный процесс. Гордость наподобие «не приедет Левченко, ну и не надо» здесь все-таки неуместна. Веремеенко и Левченко играют в национальной команде ключевую роль.

- Глава БФБ Максим Рыженков грозит санкциями баскетболисткам, отдавшим сборной много лет. Насколько это правильно?

– На мой взгляд, такая стратегия к успеху не приведет. Нужно находить со спортсменками общий язык, а не грозить санкциями. Ведь важно понимать, что значит для баскетболисток приезд в сборную. В клубах они получают основной доход, в случае травм лечение оплачивают именно клубы. А если вдруг они получат травму в матче за сборную, то останутся без работы и заработка. По сути, в сборной они никак не защищены в этом плане, – сказал Шимковяк.