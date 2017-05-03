﻿ Из-за товарищеского матча Швейцария – Беларусь перенесены встречи 11-го тура с участием БАТЭ и минского «Динамо». 21.by
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Из-за товарищеского матча Швейцария – Беларусь перенесены встречи 11-го тура с участием БАТЭ и минского «Динамо»

04.05.2017 15:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матчи 11-го тура чемпионата Беларуси с участием минского «Динамо» и БАТЭ переносятся с 3-го июня на 4-е. Это связано с нефиксированной датой проведения домашнего товарищеского поединка со Швейцарией, намеченного на 1-е июня.

Изначально встреча со швейцарцами позиционировалась как игра с участием легионеров. Однако ситуация складывается таким образом, что в стыковые матчи за право остаться в премьер-лиге с большой долей вероятностью попадут «Оренбург» и «Крылья Советов», в которых задействованы сразу 7 белорусских легионеров.

 
 
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Матчи 11-го тура чемпионата Беларуси с участием минского «Динамо» и БАТЭ переносятся с 3-го июня на 4-е.

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