Из-за товарищеского матча Швейцария – Беларусь перенесены встречи 11-го тура с участием БАТЭ и минского «Динамо»

Матчи 11-го тура чемпионата Беларуси с участием минского «Динамо» и БАТЭ переносятся с 3-го июня на 4-е. Это связано с нефиксированной датой проведения домашнего товарищеского поединка со Швейцарией, намеченного на 1-е июня.

Изначально встреча со швейцарцами позиционировалась как игра с участием легионеров. Однако ситуация складывается таким образом, что в стыковые матчи за право остаться в премьер-лиге с большой долей вероятностью попадут «Оренбург» и «Крылья Советов», в которых задействованы сразу 7 белорусских легионеров.