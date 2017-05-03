МИД Беларуси выразил протест Франции в связи с обыском хоккеистов сборной

МИД Беларуси выразил решительный протест французской стороне в связи с инцидентом, который произошел со сборной страны по хоккею, прибывшей в Париж на ЧМ-2017.

В среду стало известно , что французская полиция провела тщательный досмотр сборной Беларуси. МИД сообщил, что в связи с инцидентом посол Франции в Беларуси Дидье Канес вызван в Министерство.

«В ходе встречи замминистра иностранных дел Олег Кравченко высказал решительный протест белорусской стороны в связи с проведенной в унижающей человеческое достоинство форме досмотром белорусских спортсменов», – говорится в сообщении МИД.

При этом белорусская сторона потребовала провести расследование инцидента и принести извинения, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.



Сообщалось, что сборная Беларуси 3 мая прибыла на поезде из Бордо в Париж, где проведет групповые матчи ЧМ-2017. По прибытию в столицу Франции полиция провела обыск багажа главного тренера белорусской команды Дэйва Льюиса, его помощников Крэйга Вудкрофта и Олега Антоненко, нападающих Егора Шаранговича и Андрея Костицына.

Михаил Грабовский: «Обыск сборной Беларуси? Ну, а как вы хотели? Французы – соперники наши»