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МИД Беларуси выразил протест Франции в связи с обыском хоккеистов сборной
04.05.2017 16:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
МИД Беларуси выразил решительный протест французской стороне в связи с инцидентом, который произошел со сборной страны по хоккею, прибывшей в Париж на ЧМ-2017.
В среду
«В ходе встречи замминистра иностранных дел Олег Кравченко высказал решительный протест белорусской стороны в связи с проведенной в унижающей человеческое достоинство форме досмотром белорусских спортсменов», – говорится в
При этом белорусская сторона потребовала провести расследование инцидента и принести извинения, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.
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МИД Беларуси выразил решительный протест французской стороне в связи с инцидентом, который произошел со сборной страны по хоккею, прибывшей в Париж на ЧМ-2017.
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