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Михаил Грабовский: «Обыск сборной Беларуси? Ну, а как вы хотели? Французы – соперники наши»

04.05.2017 16:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский форвард «Айлендерс» Михаил Грабовский считает обыск, который французская полиция устроила сборной Беларуси по хоккею, обычным делом.

«В НХЛ проверки на допинг практикуются ежегодно. Могут прийти в любой день. В прошлом году вообще приходили пять раз. Проверяли на допинг, спрашивали. Поэтому для меня это не сюрприз. Я думаю, на это вообще не стоит обращать внимания. Тем более, в ситуации, когда там, в Париже все взрывается... А вдруг нашим в баулы что-нибудь засунули? Вдруг в вино влили отравы? Это нормальный процесс. Пусть ребята не нервничают», – сказал хоккеист.

Грабовский считает, что обыск, устроенный французской полицией, может быть элементом психологического давления.

«Ну, а как вы хотели? Французы – соперники наши. Но нужно воспринять это как сложность, которая нас закалит», – подытожил Грабовский

На ЧМ-2017 Беларусь сыграет в одной группе с Францией.

3 мая полиция проверила вещи хоккеистов и тренеров сборной Беларуси, которые приехали в Париж из Бордо. Около 20 минут сборная была в оцеплении силовиков. Закончилось тем, что белорусам сказали, что у них все в порядке.

В Федерации хоккея Беларуси не исключают, что происшествие связано с прошлогодним обыском у сборной Беларуси по гребле, которая приехала во Францию на тренировочный сбор. В результате нашу команду отстранили от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Позже белорусы доказали безосновательность обвинений в суде.

Александр Шамко: «Обыск во Франции оцениваю как заказ со стороны пока не ведомых нам лиц, которые пытаются нагло воздействовать на представителей Беларуси»

 
 
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Белорусский форвард «Айлендерс» Михаил Грабовский считает обыск, который французская полиция устроила сборной Беларуси по хоккею, обычным делом.

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