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Михаил Грабовский: «Обыск сборной Беларуси? Ну, а как вы хотели? Французы – соперники наши»
04.05.2017 16:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский форвард «Айлендерс» Михаил Грабовский считает обыск, который французская полиция устроила сборной Беларуси по хоккею, обычным делом.
«В НХЛ проверки на допинг практикуются ежегодно. Могут прийти в любой день. В прошлом году вообще приходили пять раз. Проверяли на допинг, спрашивали. Поэтому для меня это не сюрприз. Я думаю, на это вообще не стоит обращать внимания. Тем более, в ситуации, когда там, в Париже все взрывается... А вдруг нашим в баулы что-нибудь засунули? Вдруг в вино влили отравы? Это нормальный процесс. Пусть ребята не нервничают», – сказал хоккеист.
Грабовский считает, что обыск, устроенный французской полицией, может быть элементом психологического давления.
«Ну, а как вы хотели? Французы – соперники наши. Но нужно воспринять это как сложность, которая нас закалит», – подытожил Грабовский
На ЧМ-2017 Беларусь сыграет в одной группе с Францией.
3 мая полиция
В Федерации хоккея Беларуси не исключают, что происшествие связано с прошлогодним обыском у сборной Беларуси по гребле, которая приехала во Францию на тренировочный сбор. В результате нашу команду отстранили от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Позже белорусы доказали безосновательность обвинений в суде.
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Белорусский форвард «Айлендерс» Михаил Грабовский считает обыск, который французская полиция устроила сборной Беларуси по хоккею, обычным делом.
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