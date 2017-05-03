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Спортивный телеканал "Беларусь 5" меняет имидж

04.05.2017 16:34 — Новости Спорта | БелТА  
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный телеканал "Беларусь 5", который входит в медиахолдинг Национальной государственной телерадиокомпании, меняет имидж. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании. В первый день чемпионата мира по хоккею, 5 мая, зрителей спортивного канала "Беларусь 5" ожидают изменения. У телеканала появится собственная студия, из которой будет выходить новый информационный проект "Спорт-центр". В течение дня программа предложит зрителям не только спортивную информацию, но и оперативную аналитику. Полностью изменится формат новостных выпусков, который будут идти в перерывах прямых трансляций. Гостями в новостной студии будут известные спортсмены, тренеры и комментаторы. "Телеканал станет более динамичным и стильным. Прежде всего, мы сократим паузы между трансляциями. Вся реклама и анонсирующие ролики будут размещены в специально отведенных для них местах в трансляциях. Графика канала полностью изменится, став более современной", - отметил главный директор главной дирекции телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий. В эфире "Беларусь 5" появится еще больше рейтингового и качественного телевизионного продукта, в первую очередь это соревнования с участием белорусов. "Телеканал приобретает медиаправа на те виды спорта, где традиционно сильны наши спортсмены. В текущем сезоне в эфире зрители увидят чемпионаты мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ, художественной гимнастике, плаванию, а также боксу и волейболу. Спортивный телеканал постарается привлечь зрителя и некоторыми топовыми соревнованиями по легкой атлетике - "Бриллиантовая лига". В эфире будет и самый популярный в мире турнир единоборств UFC, на канал также возвращается английская премьер-лига по футболу", - рассказал Павел Булацкий."Беларусь 5" продолжит освещать самые топовые спортивные события в мире. Творческой командой канала подготовлена также специальная серия промороликов с участием популярных белорусских спортсменов.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В первый день чемпионата мира по хоккею, 5 мая, зрителей спортивного канала "Беларусь 5" ожидают изменения.

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