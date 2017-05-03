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Заседание оргкомитетов Международного союза биатлонистов состоится в мае в Минске
04.05.2017 16:57 — Новости Спорта | БелТА
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание организационных комитетов Международного союза биатлонистов (IBU) состоится в мае в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации биатлона (БФБ).Работа комитетов пройдет 8-13 мая. В заседании примут участие представители исполнительного, технического, медицинского, юридического комитетов, а также развития и информации.Планируется, что в Минск приедут 45 представителей IBU. Руководящий состав представят президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг, первый вице-президент Виктор Майгуров, генеральный секретарь Николь Реш.Как сообщалось, Беларусь всерьез претендует после 2020 года на проведение крупных соревнований по биатлону. "В 2019-м "Раубичи" примут летний чемпионат мира, и проведение заседания позволит продемонстрировать IBU возможности спорткомплекса", - отметили в БФБ.-0-
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Работа комитетов пройдет 8-13 мая. В заседании примут участие представители исполнительного, технического, медицинского, юридического комитетов, а также развития и...
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