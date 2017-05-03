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Виктория Азаренко усиленно готовится к возвращению на корт
04.05.2017 17:34 — Новости Спорта | БелТА
Фото из соцсетей Виктории Азаренко4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущая белорусская теннисистка Виктория Азаренко ведет усиленную подготовку к возвращению на корт, сообщает корреспондент БЕЛТА.В официальных соцсетях тренер по физподготовке экс-первой ракетки мира Эшкон Резазаде разместил видео с тренировки, в ходе которой его подопечная справляется с внушительным, судя по блинам на грифе штанги, весом. Виктория Азаренко набирает форму после рождения в декабре 2016-го сына. Как заявляла белоруска, она планирует вернуться в профессиональный тур летом 2017 года на турнире в американском Стэнфорде, который пройдет с 31 июля по 6 августа.-0-
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В официальных соцсетях тренер по физподготовке экс-первой ракетки мира Эшкон Резазаде разместил видео с тренировки, в ходе которой его подопечная справляется с...
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