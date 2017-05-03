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Виктория Азаренко усиленно готовится к возвращению на корт

04.05.2017 17:34 — Новости Спорта | БелТА  
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Виктория Азаренко усиленно готовится к возвращению на корт
Фото из соцсетей Виктории Азаренко
4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущая белорусская теннисистка Виктория Азаренко ведет усиленную подготовку к возвращению на корт, сообщает корреспондент БЕЛТА.В официальных соцсетях тренер по физподготовке экс-первой ракетки мира Эшкон Резазаде разместил видео с тренировки, в ходе которой его подопечная справляется с внушительным, судя по блинам на грифе штанги, весом. Виктория Азаренко набирает форму после рождения в декабре 2016-го сына. Как заявляла белоруска, она планирует вернуться в профессиональный тур летом 2017 года на турнире в американском Стэнфорде, который пройдет с 31 июля по 6 августа.-0- Accelerate. De-accelerate. Jump. Load. Land. Squat. Pull. Top End Speed. Rotational Power. Hip Extension. Horizontal Velocity Movements to Vertical. Strong Posterior Chain. Reduced Chance of: injury/rehab/repeat! The benefits of glute strength! Approaching x2 BodyWeight @vichka35 #DontCallitAComeBackA post shared by Ashcon Rezazadeh (@ashconrezazadeh) on Kettlebell Rotational Lateral Lunges Increasing stability by causing an instability! @vichka35 #ToBeContinued #DontCallitAComeBackA post shared by Ashcon Rezazadeh (@ashconrezazadeh) on
 
Теги: Минск
 
 
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В официальных соцсетях тренер по физподготовке экс-первой ракетки мира Эшкон Резазаде разместил видео с тренировки, в ходе которой его подопечная справляется с...

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