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Арсен Венгер: «В «Арсенале» все может пойти лучше, когда в один прекрасный день я уйду»
04.05.2017 17:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
«Мы проявляем уважение друг к другу. Но я не хочу преследовать кого-либо, важно сосредоточиться на своей команде.
Я всегда открыт для всего и в том числе для мира, но важно, когда вы являетесь соперниками, значит, отдаете все, чтобы выиграть следующую игру.
Все может пойти лучше, когда в один прекрасный день я уйду. Когда ты так долго в клубе, как я, как Фергюсон, это как дети – ты хочешь, чтобы они были счастливы, даже когда тебя больше нет в команде.
Я не вправе судить, что происходит с «Манчестер Юнайтед». Уверен, что они вернутся и будут бороться за титул, они находятся на этапе перестройки», – заявил Венгер.
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
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