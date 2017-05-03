АПЛ вернется на «Беларусь 5»

Главный директор главной дирекции телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий анонсировал возвращение чемпионата Англии по футболу в сетку вещания, а также рассказал об изменении политики трансляций в других видах спорта.

«Мы приобретаем медиаправа на те виды спорта, где традиционно сильны наши спортсмены. Так, вскоре в эфире зрители увидит чемпионаты мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ, художественной гимнастике, плаванию и фристайлу, а также боксу, борьбе и волейболу.

В текущем сезоне наш канал усилится некоторыми топовыми соревнованиями по легкой атлетике «Бриллиантовая лига», где соревнуются лучшие атлеты мира, в том числе, и белорусы. Мы покажем самый популярный в мире турнир единоборств UFC с участием знаменитого белорусского бойца Андрея Арловского. И, наконец, на канал возвращается Английская премьер-лига по футболу», – подчеркнул Булацкий.