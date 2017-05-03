ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

АПЛ вернется на «Беларусь 5»

04.05.2017 18:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный директор главной дирекции телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий анонсировал возвращение чемпионата Англии по футболу в сетку вещания, а также рассказал об изменении политики трансляций в других видах спорта.

«Мы приобретаем медиаправа на те виды спорта, где традиционно сильны наши спортсмены. Так, вскоре в эфире зрители увидит чемпионаты мира и Европы по гребле на байдарках и каноэ, художественной гимнастике, плаванию и фристайлу, а также боксу, борьбе и волейболу.

В текущем сезоне наш канал усилится некоторыми топовыми соревнованиями по легкой атлетике «Бриллиантовая лига», где соревнуются лучшие атлеты мира, в том числе, и белорусы. Мы покажем самый популярный в мире турнир единоборств UFC с участием знаменитого белорусского бойца Андрея Арловского. И, наконец, на канал возвращается Английская премьер-лига по футболу», – подчеркнул Булацкий.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный директор главной дирекции телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий анонсировал возвращение чемпионата Англии по футболу в сетку вещания, а также рассказал...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Арсен Венгер: «В «Арсенале» все может пойти лучше, когда в один прекрасный день я уйду»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика