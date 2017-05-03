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«Беларусь 5» проведет ребрендинг канала

04.05.2017 18:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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5 мая зрителей спортивного канала «Беларусь 5» ожидают изменения в формате вещания канала.

Об этом рассказал главный директор главной дирекции телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий.

«Телеканал станет более динамичным и стильным. Прежде всего, мы сократим паузы между трансляциями. Вся реклама и анонсирующие ролики будут размещены в специально отведенных для них местах в трансляциях. Графическая упаковка канала полностью изменится, став более современной.

У телеканала появится собственная студия, из которой будет выходить новый информационный проект «Спорт-центр». В течение дня программа предложит зрителям не только спортивную информацию, но и оперативную аналитику.

Мы полностью меняем формат новостных выпусков, которые перемещаются в перерывы прямых трансляций, а к информационной составляющей добавляем аналитическую, ведь гостями в новостной студии ежедневно будут спортивные эксперты: известные спортсмены, тренеры, комментаторы», – сказал Булацкий.

Беларусь 5» продолжит освещать самые топовые спортивные события в мире: Олимпийские игры, Чемпионаты мира по футболу и хоккею, матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА, чемпионат и все этапы кубка мира по биатлону, игры Континентальной хоккейной лиги, теннисные турниры Уимблдон, Роланд Гаррос и серии WTA, гандбольную Лигу Чемпионов и другие.

Также для эфирного обновления творческой командой канала подготовлена специальная серия промо-роликов с участием популярных белорусских спортсменов.

Напомним, ранее стало известно, что чемпионат Англии по футболу вернется в сетку вещания «Беларусь 5».

 
 
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5 мая зрителей спортивного канала «Беларусь 5» ожидают изменения в формате вещания канала.

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