«Беларусь 5» проведет ребрендинг канала

5 мая зрителей спортивного канала «Беларусь 5» ожидают изменения в формате вещания канала.

Об этом рассказал главный директор главной дирекции телеканала «Беларусь 5» Павел Булацкий.

«Телеканал станет более динамичным и стильным. Прежде всего, мы сократим паузы между трансляциями. Вся реклама и анонсирующие ролики будут размещены в специально отведенных для них местах в трансляциях. Графическая упаковка канала полностью изменится, став более современной.

У телеканала появится собственная студия, из которой будет выходить новый информационный проект «Спорт-центр». В течение дня программа предложит зрителям не только спортивную информацию, но и оперативную аналитику.

Мы полностью меняем формат новостных выпусков, которые перемещаются в перерывы прямых трансляций, а к информационной составляющей добавляем аналитическую, ведь гостями в новостной студии ежедневно будут спортивные эксперты: известные спортсмены, тренеры, комментаторы», – сказал Булацкий.

Беларусь 5» продолжит освещать самые топовые спортивные события в мире: Олимпийские игры, Чемпионаты мира по футболу и хоккею, матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА, чемпионат и все этапы кубка мира по биатлону, игры Континентальной хоккейной лиги, теннисные турниры Уимблдон, Роланд Гаррос и серии WTA, гандбольную Лигу Чемпионов и другие.

Также для эфирного обновления творческой командой канала подготовлена специальная серия промо-роликов с участием популярных белорусских спортсменов.

Напомним, ранее стало известно, что чемпионат Англии по футболу вернется в сетку вещания «Беларусь 5».