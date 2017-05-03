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Андрей Гусов: «Нет смысла держать минское «Динамо» в КХЛ, если таких игроков как Степанов и Китаров, не берут в сборную»
04.05.2017 18:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-рулевой солигорского «Шахтера» Андрей Гусов в преддверии старта сборной Беларуси по хоккею на ЧМ-2017 раскритиковал решение Дэйва Льюиса о
«Не буду оригинальным, если скажу, что меня шокировало решение по Степанову – как, наверное, и большинство болельщиков. Андрюха провел хороший сезон, мне он нравится и как хоккеист, и как человек в раздевалке. Но в сборной есть люди, которые ее готовили и отвечают за результат. Им виднее.
Только, по-видимому, бессмысленно держать команду в КХЛ, если такие игроки «Динамо», как Степанов и Китаров, не попадают в сборную. Какой толк в подобном флагмане? Где целесообразность? Я перестал понимать логику всех этих действий», – сказал Гусов.
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Андрей Гусов: «Нет смысла держать минское «Динамо» в КХЛ, если таких игроков как Степанов и Китаров, не берут в сборную»
Экс-рулевой солигорского «Шахтера» Андрей Гусов в преддверии старта сборной Беларуси по хоккею на ЧМ-2017 раскритиковал решение Дэйва Льюиса о выводе из команды...
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